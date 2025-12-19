Елочные базары открылись в Геленджике
В Геленджике заработали три точки продажи хвойных деревьев в преддверии Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Елочные базары открылись в районе Платановой аллеи (ул. Островского, пересечение с ул. Керченской), на ул. Ходенко и на пр. Геленджикском, 6. Они работают с 09:00 до 16:00, согласно данным городской мэрии.
На елочные базары завезли порядка трех тысяч хвойных деревьев с сертификацией и необходимыми документами.