Белый парус Дубая
Jumeirah Burj Al Arab
Его силуэт сразу узнают даже те, кто никогда не бывал в Дубае: Burj Al Arab — символ города и квинтэссенция ближневосточной роскоши конца XX века, пережившей эпоху минимализма. Открывшийся в 1999 году отель в декабре 2024-го отметил 25-летие и по-прежнему существует как почти автономный мир.
Вид на отель Jumeirah Burj Al Arab
Фото: Jumeirah Group
Встреча с Jumeirah Burj Al Arab обычно начинается задолго до заселения. Еще в аэропорту гости оказываются в фирменном белом Rolls-Royce, который выезжает на отдельный мост, ведущий к искусственному острову. Идея приватности тут доведена до абсолюта: на въезде все машины проверяет охрана, поэтому случайных посетителей быть не может. Ощущение «отдельного мира» всегда было частью концепции отеля-паруса — и сейчас оно даже сильнее, чем при запуске.
У входа гостей встречают швейцары с охлажденными полотенцами, арабским кофе с кардамоном, финиками и розовой водой — таков ритуал восточного гостеприимства. Дальше — «роскошь без оговорок»: стандартных номеров здесь нет, все 202 — это двухуровневые люксы площадью от 170 до почти 800 кв. м с видами на залив или на город. В отделке интерьеров — золото, мрамор, красное дерево и ковры. И зеркало в золотой раме над кроватью, которое гости любят делать фоном для селфи.
За каждым люксом закреплен свой батлер, который помнит привычки гостя и берет на себя решение всех бытовых задач. Обширное меню подушек, редкие одеяла, косметика и парфюм Hermes в ванных комнатах не демонстрация статуса. Декор может казаться чрезмерным, но у Burj Al Arab нет задачи понравиться всем, здесь реализуют идею максимальной роскоши, почти не подверженной моде.
Интерьеры отеля Jumeirah Burj Al Arab
Фото: Jumeirah Group
Для того чтобы гости могли с комфортом проводить время, в отеле есть терраса с инфинити-бассейном над заливом, а также пляж с белым песком, кондиционируемыми пляжными кабинками и шезлонгами с собственными батлерами. Тем же, кто решит выбраться за пределы острова, доступен Summersalt Beach Club в соседнем Jumeirah Al Naseem, где для постояльцев Burj забронированы места на первой линии. Не забыли и о wellness: на высоте около 150 м расположен спа-центр Talise, занимающий два этажа, с бассейнами, саунами и кабинетами с процедурами на косметике высшего класса. Burj Al Arab устроен удивительно функционально — от освещения до логики маршрутов для прогулок.
За четверть века в отеле сформировался целый гастрономический мир. На 27-м этаже работает отмеченный звездой гида Michelin ресторан Al Muntaha шеф-повара Саверио Сбаральи с французско-итальянской кухней и панорамными видами на окрестности. L’Olivo at Al Mahara, расположившийся вокруг гигантского аквариума, предлагает гостям итальянские блюда и свежайшие морепродукты. В меню ресторана Al Iwan собраны хиты арабских регионов, а в модном пляжном проекте SAL — блюда Средиземноморья. И обязательно стоит зайти в Sahn Eddar на afternoon tea и попробовать фирменный капучино с пеной из 24-каратного золота.
Интерьеры отеля Jumeirah Burj Al Arab
Фото: Jumeirah Group
Так что недаром Burj Al Arab с его мраморными лестницами, белыми Rolls-Royce у входа, личными батлерами и реабилитационным центром для черепах пользуется популярностью у любителей роскоши в «максимальной комплектации».