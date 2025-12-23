Дворец над океаном

В южной части острова, там, где известняковые скалы обрываются прямо в Индийский океан и к вечеру затихает даже шум мопедов, Jumeirah построила свой первый курорт в Индонезии — Jumeirah Bali. Это не просто отель с виллами и бассейном, а водный дворец в духе империи Маджапахит — место, где балийская экзотика воплощена в современной архитектуре и дизайне.

Jumeirah Bali открывается не сразу. Формально — да, въезд под резные ворота в районе Пекату, несколько минут по дороге мимо полей и вилл, небольшая стоянка багги. Ощущение курорта появляется позже, когда после регистрации гость спускается по каскаду террасных садов к своей вилле. Зеленые деревья бодхи, аккуратные водоемы и длинные дорожки к океану сразу задают размеренный ритм жизни. Отель задуман как современное прочтение королевского водного дворца Маджапахит с системой прудов и павильонов. При въезде гости неизменно обращают внимание на 120-летнее дерево бодхи у главного входа. Для Jumeirah Bali это не только эффектный элемент ландшафта, но и символ пробуждения, как и во времена Маджапахит, когда такие деревья высаживали у королевских резиденций.

Jumeirah Bali — это только виллы. Их 123 (с одной-двумя спальнями) плюс «Королевский водный дворец» (с четырьмя спальнями), вынесенный на отдельный уровень. Виллы построены на известняковых скалах над пляжем Улувату; у каждой свой бассейн, сад или терраса с видом на океан и открытая гостиная. В интерьерах много дерева, камня и ручного текстиля, и это выглядит не как набор балийских штампов, а как аккуратно собранная коллекция местных мотивов. Вечером, когда загораются фонари и подсветка, вилла превращается в уютный частный дворец, где можно ужинать в халате и слушать звуки океана, оставаясь в пределах пятизвездного сервиса.

С точки зрения географии курорт устроен удобно. До пляжа Dreamland — десять минут пешком, до серф-спотов Бингин и Баланган — короткая поездка на машине, рядом поля для гольфа и известный парк Garuda Wisnu Kencana. Но многие постояльцы почти не покидают территории: инфраструктуры курорта хватает, чтобы провести здесь неделю-другую и не жалеть о пропущенных экскурсиях. Jumeirah остается верна своему принципу «острова внутри острова», где все, что нужно, собрано на расстоянии короткой прогулки.

Гастрономия в Jumeirah Bali решает сразу две задачи: показать, что глобальный люксовый бренд понимает балийскую специфику, и не отпускать гостей на ужин в соседние клубы. Ресторан Akasa на вершине холма с видом на основные бассейны работает с кухней «открытого огня»: акцент на мясе и морепродуктах гриль, локальные специи, сильная барная карта. На берегу работает Segaran — ресторан, который придерживается концепции «от фермы к столу» и предлагает гостям традиционные блюда кухни Бали и Юго-Восточной Азии. Бар Maja Sunset Lounge у одного из инфинити-бассейнов отвечает за привычный сценарий вечера: авторские коктейли, несколько закусок, тихая музыка и солнце, медленно погружающееся в море.

В спа-центре Talise в Jumeirah Bali пять процедурных кабинетов, инфинити-бассейн, отдельные зоны для пар и единственный на острове традиционный турецкий хаммам. Все это дополняется ритуалами, которые подбирают по дате рождения гостя, определяя его личную чакру. В спа-меню — процедуры на органической косметике, балийские и европейские массажи, душ Vichy, сауна и хаммам.

Тем, кто планирует поездку на Бали для оздоровления, курорт предлагает обязательный набор практик: йога на рассвете или ближе к закату, медитации с местным мастером, сеансы тай-чи, акупунктура, современный фитнес-центр. Можно отправиться в пеший поход по тропам вдоль скал или в направлении соседних деревень.

Есть на курорте и детский клуб с разными видами занятий — от рисования до небольших квестов на природе, что позволяет родителям спокойно провести время в спа.

Jumeirah Bali при всей его упорядоченности и визуальной эффектности не создает ощущения театральности. Довольно скоро перестаешь отвлекаться на детали и просто живешь в этом пространстве: встречаешь рассвет в асане йоги, днем сидишь с ноутбуком на террасе, вечером долго и с удовольствием ужинаешь, а ночью слушаешь шум океанских волн.

