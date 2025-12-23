С вечера до утра

Роскошный отель-особняк в центре Москвы встречает Новый год в ритме джаза и блеске ар-деко.

Исторические фасады отеля помнят съезжавшихся на большие балы русских аристократов века Екатерины II. В то время здесь жил граф Лев Разумовский, сын малороссийского гетмана, соратник Потемкина и Суворова. Позже, в 1830-е, тут бывал Пушкин — тогда хозяином усадьбы был князь Александр Долгорукий. Подхватывая традицию, Stella di Mosca устраивает новогодний бал, вдохновляясь эстетикой последнего большого стиля двадцатого столетия — ар-деко. Атмосферу Парижа 1920-х создает дресс-код с акцентом на блестящие наряды, джаз, то романтичный и нежный, то яростный и виртуозный, и дыхание роскоши в каждой детали интерьера, оформленного архитекторами Антонио Читтерио и Патрицией Виель.

В программе — приветственный коктейль в сопровождении джаз-бэнда, торжественный ужин от шеф-повара Мануэля Пизу с лучшим шампанским, яркое шоу после полуночи, DJ-сет, фотосессии и праздничные сюрпризы для детей. Особым моментом станет выступление специально приглашенного из Венеции итальянского певца Марко Даль Карло. Его сильный, пластичный голос любят знаменитости вроде Джорджа Клуни, Джуда Лоу и Бреда Питта, для которых он поет на закрытых вечеринках. В его репертуаре песни XX века и хиты XXI. Среди них особое место занимает итальянская музыка, от «Felicita» до «’O sole mio», от «Caruso» до «Confessa». Каждая мелодия не просто песня, а настоящий итальянский праздник.

Бой курантов на Спасской башне предлагается встретить на террасе президентского люкса, откуда открывается панорама на огни Москвы и Кремля. Стоит успеть загадать желание в тот миг, когда все замирает, чтобы его услышать, и приветствовать Новый год шампанским и бенгальскими огнями.

Продолжить новогоднюю ночь можно в одном из номеров отеля, где роскошь не в показном блеске, а в чистоте линий, качестве материалов, продуманности деталей. Мелочи, которые находит в номере гость Stella di Mosca, кажутся исполнением желаний, о которых он и не подозревал, а подчеркнуто итальянский стиль гостеприимства обеспечивает ощущение dolce vita.

Гостей ждет спа-пространство La Spa с 25-метровым бассейном, отделанным зеленой и золотой мозаикой. Нельзя не посетить русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам, римскую парную, пропустить массажи и расслабляющие ритуалы.

Первое утро нового года подарит радость за праздничным завтраком. В утреннем свете, падающем сквозь панорамные окна внутреннего дворика, можно наслаждаться свежей выпечкой, сырами и деликатесами. За сладким стоит заглянуть в бутик La Cioccolateria. Он специализируется на шоколаде bean to barn, его поставщики — небольшие проверенные плантации какао из Центральной и Южной Америки, Африки и Океании. Шоколадный набор или праздничный домик станет прекрасным подарком близким.