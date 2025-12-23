Расписание сезона

В петербургском Гранд Отеле Европа умеют создавать сказочное настроение. Оно особенно кстати в новогодние праздники, которые здесь превращают в сезон чудес длиною в месяц.

Сейчас словари говорят нам, что сезон — это время года. А в императорской России так называли период светской активности — литературные и музыкальные салоны, балы, рауты и званые визиты, маскарады и благотворительные вечера. И начинался он в декабре. Старейший российский гранд-отель примеряет на себя роль большого аристократического дома: празднично украшенная парадная лестница, большая елка, ужины, концерты и подарки ждут всех.

Начинают с развлечений в ресторане «Европа». Вечера Чайковского, ужины при свечах под оперные арии и балетные номера из произведений композитора, не раз останавливавшегося в отеле, обновили программу. Закуски, горячее и десерты теперь выносят среди прочего под знаменитые «Вальс цветов» и «Снежное адажио» из балета «Щелкунчик».

В том же ресторане с удивительными интерьерами начала XX века проходят и воскресные бранчи. Витражи и элегантные арки галереи создают дворцовую атмосферу, которую дополняет сияние серебра и хрусталя. В меню икра, шампанское, мясные деликатесы и морепродукты, фирменные блюда отеля, бар без ограничений и миниатюрные десерты от шеф-кондитера. Приходить в нарядных платьях обязательно, делиться праздничным настроением с каждым — непременно, танцевать под популярные мелодии музыкального ансамбля — по желанию, радоваться и веселиться — безусловно.

В бальном зале «Крыша» 21 декабря устроят большой детский праздник. В отеле придумали интерактивный мюзикл с Мишкой-ключником, хранителем отеля, в главной роли. У юных гостей расписана каждая минута: декорирование пряничного поезда, фотосессия в сказочной зоне, танцевальный флешмоб, детский буфет, настоящая новогодняя елка и подарки от Деда Мороза.

В главную ночь года отреставрированный ресторан «Европа» пригласит на гала-ужин «Полночь в Европе» с музыкальным спектаклем по мотивам кинокомедии Вуди Аллена «Полночь в Париже». Сказочный мюзикл развернется на фоне старинного зала, чья 120-летняя история оживет сценами из прошлого, среди которых балы XIX столетия, джазовые вечеринки начала XX века, эстрада советской эпохи. Музыкальная программа сопровождается ужином из шести курсов от шеф-повара отеля Дениса Соболева.

Встретить Новый год можно и в лобби-баре отеля. В историческом зале в стиле ар-нуво будет все, что нужно для праздника: джаз-банд не даст скучать до самого утра, бармены будут готовить коктейли, а шеф-повар предложит новогодние сеты.

Приподнятое настроение зимнего сезона Гранд Отель Европа оттеняет то бесшабашным весельем ревущих 20-х, то аристократической ностальгией, но сохраняет в своем зимнем сезоне главное — ощущение чуда.

Владимир Гридин