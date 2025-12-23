У нас общие идеи, цели и принципы

Заместитель председателя совета директоров инвестиционно-промышленной группы компаний «Стилобат» Булат Алимов рассказал “Ъ”, как осуществление детской мечты помогает ему в жизни и бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Булат Алимов

— С чего началось ваше увлечение мотоциклами?

— В 10–12 лет мотоцикл был для меня фантастической мечтой, хотелось почувствовать скорость, опасность, свободу, проверить себя, справлюсь ли. А сейчас для меня мотоцикл — это возможность остаться наедине с собой, сконцентрироваться на своих мыслях и ощущениях. Мне очень нравится ездить на дальние расстояния, наблюдать, как меняется ландшафт, чувствовать масштаб и красоту природы. Нет суеты, ничто не отвлекает. Есть только скорость и дорога.

— Для вас это только способ проведения досуга или что-то большее?

— Находясь за рулем мотоцикла, невозможно держать в голове десять задач одновременно, ты полностью сконцентрирован на том, что происходит здесь и сейчас. Ты контролируешь мощь мотора и всем телом направляешь рывок: балансируешь, держишь центр тяжести, ведешь линию. Это чувство невозможно ощутить в автомобиле.

— Какие качества востребованы и в управлении мотоциклом, и в бизнесе?

— За рулем мотоцикла необходимо принимать решения быстро, но не импульсивно.

Важно четко оценивать последствия каждого маневра. При этом голова всегда должна оставаться холодной. Именно эти навыки нужны в бизнесе: концентрация, ответственность за принятое решение, просчет рисков. И в бизнесе, и на дороге ты не можешь переложить ответственность на кого-то другого. Мотоцикл, как и команда, чувствует малейшую неуверенность. Любая ошибка влечет за собой последствия. Поэтому важно сохранять внутренний баланс, держать курс и помнить о людях, которые тебя окружают.

— Вы являетесь членом 1st Moscow Chapter, первого в России отделения Harley Owners Group. Что это за организация?

— Harley Owners Group объединяет владельцев мотоциклов Harley по всему миру. Это глобальное сообщество, оно насчитывает больше миллиона человек. 1st Moscow Chapter — его часть, действуют и четыре отделения в регионах. В клубе есть структура: правление, офицеры, мемберы, к которым я отношусь, кандидаты, ассоциированные мемберы. Мы участвуем в мотофестивалях, встречаемся в мотосезон, проводим время вместе, организуем пробеги, в том числе благотворительные. У нас есть традиция — каждый год в День защиты детей выезжать в учреждения для детей-сирот. Мы привозим подарки, устраиваем развлекательные программы, сажаем вместе деревья, катаем детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Булат Алимов

— Зачем нужен клуб: ради налаживания деловых связей, организации спортивных мероприятий или чтобы на время отключиться от бизнеса?

— Нужно уточнить, что байкерское сообщество не для спортивных состязаний и соревновательности. Людей в нем объединяют общие взгляды на жизнь, общие идеи, цели и принципы. А связи появляются сами, иной раз даже крепче, чем в деловой среде. К тому же мотосообщество собирает деловые контакты высокого уровня, среди байкеров много топ-менеджеров, собственников крупного бизнеса и политиков. Но лично для меня мотоцикл — это прежде всего возможность переключиться, сконцентрироваться на дороге, не думать о переговорах, графиках, процессах. В такие моменты приходят самые сильные идеи для бизнеса.

— Отмечают ли в клубе праздники?

С 2005 года мы встречаемся всем клубом в последних числах декабря, чтобы отметить Новый год. Это всегда праздник с семейной атмосферой, на который съезжаются ребята из разных городов, заезжают и члены других клубов, многие приходят с женами, девушками. Мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее, награждаем активных членов клуба, например за организацию мотопробегов или участие в фестивалях. А после официальной части отмечаем с музыкальной программой.

— Какому подарку будет особенно рад мотоциклист?

Хорошей экипировке или полезным аксессуарам. Но лично мне кажется, что важнее эмоции и ощущения. Чему действительно будет рад мотоциклист, так это хорошему и плодотворному сезону с большим количеством разных поездок и путешествий по красивым дорогам и в приятной компании.