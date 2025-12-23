Полный гардероб

Открытие бутика в ГУМе — очередной пункт плана продвижения бренда Emiliano Zapata на российском рынке. История его началась в 1992 году с нескольких мастерских в кварталах кожевников в Стамбуле, где выпускались кожаные куртки и пальто. В 2000-х ассортимент был расширен: бренд стал производить на мануфактурах в Италии еще и обувь, а также одежду прет-а-порте, в частности мужские костюмы.

Фото из рекламной кампании Emiliano Zapata

В России уже есть бутики Emiliano Zapata, и в июле этого года появился еще один — флагманский бутик в ГУМе. Здесь можно приобрести костюмы из итальянских тканей от лидеров индустрии: Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Piacenza и Trabaldo Togna. Среди готовых костюмов легко подобрать подходящий и для новогоднего корпоратива, и для вечеринки в кругу друзей.

Пальто Gelario, шерсть мериноса

Впрочем, основной ассортимент бренда — это одежда smart casual. В бутике Emiliano Zapata можно собрать полный мужской гардероб с нуля или подобрать к уже имеющимся вещам новые: сорочки, джемперы и кардиганы из мериносовой шерсти, альпаки и кашемира, льняные рубашки, поло и футболки из хлопка, вельветовые и классические брюки из тонкой шерсти. А также верхнюю одежду — как из кожи, от классической телячьей до страусовой и кожи аллигатора, так и модели с меховыми деталями, например кашемировое пальто с воротником из норки и бомбер с подкладкой из овечьего меха. И даже спортивные костюмы из кашемира.

Дорожная сумка Traccia, кожа

Есть тут и аксессуары: кожаные перчатки, ремни, шарфы, шелковые галстуки, кашемировые кепки, ушанки, солнечные очки, вместительные сумки и дорожные чемоданы. Обувь тоже представлена на любой случай: дерби и ришелье, мокасины и кожаные кроссовки, а на зиму — альпийские ботинки на шнуровке. То есть все, что может понадобиться мужчине для короткой поездки за город или более длительного путешествия.

Вещи из сезонных коллекций легко комбинируются; они удобны, функциональны и элегантны. Брюки прямого силуэта будут хороши как с кашемировым джемпером в паре с легким жилетом с воротником-стойкой, так и в многослойном образе: сорочка, цветной кардиган и парка на меховой подкладке. Более элегантный вариант — те же брюки с сорочкой в цвет, широким шелковым галстуком и удлиненное пальто с V-образным воротником, отороченным мехом.

Пальто Estilo, шерсть, меховой воротник

Палитра универсальная: от темно-синего, серого и черного до изумрудного, каштанового, бургунди и хаки. Здесь найдутся интересные сочетания и для любителей синих оттенков, и для тех, кто предпочитает коричневую гамму. Эти вещи созданы для мужчин, которые не гонятся за трендами, а следуют собственным представлениям о стиле, ценя качество и аутентичность.

Лидия Агеева