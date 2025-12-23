Городские фантазии
в Галереях «Времена Года»
Образы жителей большого города создали для Галерей «Времена Года» стилист Гала Борзова и фотограф Максим Чуркин, используя одежду и аксессуары, представленные в бутиках. Это условные персонажи, которые интересуются модными трендами и предпочитают качественный шопинг.
Жакет, Ganni, TopStyle; юбка, Ssheena, TopStyle; заколка, блуза, сумка, майка, все — Miu Miu, MonteCristo; туфли, Manolo Blahnik, MonteCristo; чокер, Roses Lace; очки, Alexander McQueen, «Визион»
Фото: Максим Чуркин
В центре фотопроекта Галерей «Времена Года» — 17 фантазийных архетипов, среди которых Бизнесмен, Интеллектуалка, Денди, Визионер, Меценат, Мажор, Владелица галереи и другие. Стилисты придумали для них образы, каждая деталь которых становится ключом к раскрытию характера.
На женщине: жилет и брюки, Ushatava; туфли, Le Silla, TopStyle; сумка, Hermes, «Перспектива»; очки, Zilli, «Визион»; серьги, Mercury; часы, Hublot, Mercury.
На мужчине: костюм, L.B.M., MonteCristo For Men; рубашка, Miu Miu, MonteCristo; галстук и платок, Sartoria Rossi; ботинки, Kiton, Artigiani; часы, Norqain, Mercury
Фото: Максим Чуркин
Для съемки были использованы изделия из коллекций российских и мировых брендов, представленных в Галереях: Ulyana Sergeenko, Sashaverse, Ushatava, Hermes, Kiton, Gucci, Artigiani, Miu Miu, Prada, Mercury, Fendi, Rafaia, Sartoria Rossi, Corneliani и других. Цветы предоставил корнер «Необычные букеты», мебель — бутик Dantone Home, который открылся здесь в сентябре этого года и занимает 3 тыс. кв. м.
Жилет, свитер, брюки, все — Aya Muse, TopStyle; сабо, Prada, TopStyle; шуба и шапка, Braschi Private Collection
Фото: Максим Чуркин
Этой осенью в Галереях появились также флагманский бутик женской вечерней одежды бренда Roses Lace и бутик Rivoli Perfumery с большим ассортиментом парфюмерии и косметики, а в ближайшем будущем планируется открытие бутиков Yana и Alrosa Diamonds.
На женщине: шуба и платье, Sashaverse; туфли, Mach & Mach, MonteCristo; серьги, Mercury; кольцо, Messika, Mercury. На мужчине: смокинг, бабочка, рубашка, туфли и платок, все — Sartoria Rossi; часы, Norqain, Mercury
Фото: Максим Чуркин
«Времена Года» предлагают высококлассный сервис. Гостей на центральном входе встречает и провожает швейцар в фирменной униформе, открывает дверь и помогает донести покупки до машины, если необходимо. На каждом этаже устроены лаундж-зоны для комфортного отдыха, обставленные мебелью Dantone Home. По пятницам и субботам в вечернее время в Галереях музыканты играют на рояле и арфе. А на втором этаже уже работает елочный базар, где можно найти необычный и стильный новогодний декор для дома.