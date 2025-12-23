Модный дебют

С 6 по 9 декабря 2025 года в Королевстве Бахрейн прошли Дни российского бизнеса и культуры ARFA Bahrain 2025, организованные в рамках бизнес-миссии ARFA Business Mission in Bahrain 2025. Одним из ключевых мероприятий стал модный показ — дебют российских дизайнеров на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Tatiana & Anastasia Uglitskikh Фото: пресс-служба ARFA Global Group Igor Gulyaev Фото: пресс-служба ARFA Global Group Следующая фотография 1 / 2 Tatiana & Anastasia Uglitskikh Фото: пресс-служба ARFA Global Group Igor Gulyaev Фото: пресс-служба ARFA Global Group

Летом этого года Бахрейн был почетной страной—гостем ПМЭФ. По итогам встречи президента России Владимира Путина с принцем Насером бен Хамадом Аль Халифой подписан пакет соглашений о расширении партнерства в семи направлениях, включая энергетику, туризм, торговлю и таможенное регулирование.

Форум ARFA Bahrain 2025 стал продолжением этого диалога. Российская делегация представила на нем проекты из сфер бизнеса, финансов, инноваций, культуры и технологий, а принимающая сторона рассказала об инвестиционной привлекательности Бахрейна, его стремительно растущей экономике и богатом историко-культурном наследии. Новый стандарт для проведения модных показов за рубежом для российских дизайнеров установил проект ARFA Fashion. На подиуме были представлены коллекции российских модельеров: Igor Gulyaev, Tatiana & Anastasia Uglitskikh, Firdaws, Alessandro Borelli, Alina Assi, Sumara, Елены Мелякиной. Дизайнеры продемонстрировали современные интерпретации национальных мотивов. Примерно 60% коллекций составили наряды от-кутюр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Firdaws Фото: пресс-служба ARFA Global Group Sumara Фото: пресс-служба ARFA Global Group Следующая фотография 1 / 2 Firdaws Фото: пресс-служба ARFA Global Group Sumara Фото: пресс-служба ARFA Global Group

В коллекции модного дома Igor Gulyaev «Назад, вчера — сегодня… завтра…» тенденции 1990-х, 2000-х и сегодняшнего дня переплелись с эстетикой модерна рубежа XIX–XX веков. Сюзанна Маргарян, основатель российского бренда Sumara, добавила в коллекцию элементы восточной одежды. Алина Асси для коллекции модного дома Alina Assi создала вещи с отсылками к традиционным русским сарафанам. А детские коллекции российского бренда Alessandro Borelli, которые демонстрировались на подиуме, уже представлены на рынке Ближнего Востока в бутике Dubai Mall.

Основатель бренда Alessandro Borelli и ARFA Global Group Елена Лебедева подчеркнула: «Впервые в рамках форума мы провели ARFA fashion. Это событие стало для нас по-настоящему значимым, так как позволило вывести российскую моду и ее ярких представителей на новый, международный уровень. В показе нам удалось не только отразить высокий уровень развития индустрии моды в нашей стране и готовность российского бизнеса к выходу на глобальный рынок, но и укрепить культурный диалог. Показ служит продолжением сотрудничества двух стран, это обмен традициями, ценностями и богатым историческим наследием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Alessandro Borelli Фото: пресс-служба ARFA Global Group Alina Assi Фото: пресс-служба ARFA Global Group Следующая фотография 1 / 2 Alessandro Borelli Фото: пресс-служба ARFA Global Group Alina Assi Фото: пресс-служба ARFA Global Group

Форум завершился гала-ужином в отеле Four Seasons. В меню были блюда русской и восточной кухонь. Культурная программа включала выступления пианиста Никиты Тонконогова, сыгравшего произведения русских композиторов, артистов Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва и победителя шоу «Голос» Богдана Шувалова.

Результатами ARFA Bahrain 2025 стали новые соглашения, связи, проекты, договоренности между компаниями и организациями России и Бахрейна, на основе которых будет продолжена совместная работа в сфере туризма, торговли и креативных индустрий.

Сергей Данилян