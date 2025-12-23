Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подарки

Елочное украшение, Tsar

Елочное украшение, Tsar

Фото: Tsar

Кольцо из коллекции Color, Mercury, белое золото, спессартин, бриллианты

Кольцо из коллекции Color, Mercury, белое золото, спессартин, бриллианты

Фото: Mercury

Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь

Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь

Фото: Daum

Сумка, Hermes, TSUM Collect

Сумка, Hermes, TSUM Collect

Фото: Hermes

Праздник

Часы L.U.C Elegance, Chopard, белое золото

Часы L.U.C Elegance, Chopard, белое золото

Фото: Chopard

Брошь, Cluev, белое золото, бриллианты

Брошь, Cluev, белое золото, бриллианты

Фото: Cluev

Кольцо «Коронация», Posie, белое золото, рубин, бриллианты

Кольцо «Коронация», Posie, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: Posie

Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты

Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: Mercury

Парфюмерная вода, Lost Cherry, Tom Ford, TД ЦУМ

Парфюмерная вода, Lost Cherry, Tom Ford, TД ЦУМ

Фото: Tom Ford

Декантер Star, Zieher, стекло, «Дом фарфора»

Декантер Star, Zieher, стекло, «Дом фарфора»

Фото: Дом Фарфора

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Фото: Baccarat

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Фото: Avdeev Crystal

Подсвечник на три свечи, Decor de Table, хрусталь, «Дом фарфора»

Подсвечник на три свечи, Decor de Table, хрусталь, «Дом фарфора»

Фото: Дом Фарфора

Аромат для дома Toscana Red, Mercury Home

Аромат для дома Toscana Red, Mercury Home

Фото: Mercury Home

Аромат для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes, Articoli Bosco

Аромат для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes, Articoli Bosco

Фото: Dr. Vranjes

Водолазка, MVST, TД ЦУМ

Водолазка, MVST, TД ЦУМ

Фото: MVST

Платье, Fabiana Filippi, «Кашемир и шелк»

Платье, Fabiana Filippi, «Кашемир и шелк»

Фото: Fabiana Filippi

Туфли Anok Sling 105, Amina Muaddi, TД ЦУМ

Туфли Anok Sling 105, Amina Muaddi, TД ЦУМ

Фото: Amina Muaddi

Колье, Parure Atelier, белое золото, рубин, бриллианты

Колье, Parure Atelier, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: Parure Atelier

Смокинг, Isaia

Смокинг, Isaia

Фото: Isaia

Галстук-бабочка, Boggi Milano

Галстук-бабочка, Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Релакс

Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь

Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь

Фото: Daum

Аппарат для лифтинга лица и ухода за волосами Prove, Myrtex, TД ЦУМ

Аппарат для лифтинга лица и ухода за волосами Prove, Myrtex, TД ЦУМ

Фото: Myrtex

Кружка для напитков с собой Ecume Gold, Bernardaud, фарфор

Кружка для напитков с собой Ecume Gold, Bernardaud, фарфор

Фото: Bernardaud

Топ, Jil Sander, TД ЦУМ

Топ, Jil Sander, TД ЦУМ

Фото: Jil Sander

Легинсы, Jil Sander, TД ЦУМ

Легинсы, Jil Sander, TД ЦУМ

Фото: Jil Sander

Пижама, Frette, Bosco Family

Пижама, Frette, Bosco Family

Фото: Frette

Кроссовки Cloudrunner 2, On Running, TД ЦУМ

Кроссовки Cloudrunner 2, On Running, TД ЦУМ

Фото: On Running

Гель для ванны и душа Guidance, Amouage, TД ЦУМ

Гель для ванны и душа Guidance, Amouage, TД ЦУМ

Фото: Amouage

Крем для рук, La Mer, TД ЦУМ

Крем для рук, La Mer, TД ЦУМ

Фото: La Mer

Восстанавливающая маска для лица Prime Renewing Pack, Valmont, TД ЦУМ

Восстанавливающая маска для лица Prime Renewing Pack, Valmont, TД ЦУМ

Фото: Valmont

Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin

Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Аромат Kirke Overdose, Tiziana Terenzi

Аромат Kirke Overdose, Tiziana Terenzi

Фото: Tiziana Terenzi

Восстанавливающее ночное масло для кожи Excellage, Institut Esthederm

Восстанавливающее ночное масло для кожи Excellage, Institut Esthederm

Фото: Institut Esthederm

Массажное масло Mer Des Indes, Thalgo

Массажное масло Mer Des Indes, Thalgo

Фото: Thalgo

Восстанавливающий укрепляющий крем для тела Supreme Body, Dr. Sebagh

Восстанавливающий укрепляющий крем для тела Supreme Body, Dr. Sebagh

Фото: Dr. Sebagh

Кольцо, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ

Кольцо, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ

Фото: Serendipity

Серьги, ALROSA Diamonds, белое золото, изумруды, бриллианты

Серьги, ALROSA Diamonds, белое золото, изумруды, бриллианты

Фото: Alrosa Diamonds

Колье, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ

Колье, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ

Фото: Serendipity

Дача

Жакет из меха волка, Sencellerie

Жакет из меха волка, Sencellerie

Фото: Sencellerie

Свитер, Blugirl

Свитер, Blugirl

Фото: Blugirl

Кардиган, Yaka

Кардиган, Yaka

Фото: Yaka

Свитер, Brunello Cucinelli, ТД ЦУМ

Свитер, Brunello Cucinelli, ТД ЦУМ

Фото: Brunello Cucinelli

Шапка-ушанка из меха норки и лисицы, «Меха Екатерина»

Шапка-ушанка из меха норки и лисицы, «Меха Екатерина»

Фото: Меха Екатерина

Плед, Dantone Home, Галереи «Времена Года»

Плед, Dantone Home, Галереи «Времена Года»

Фото: Dantone Home

Декоративная подушка Losanghe, Fornasetti, ТД ЦУМ

Декоративная подушка Losanghe, Fornasetti, ТД ЦУМ

Фото: Fornasetti

Подставка для пирожных Winter Bakery Delight, Villeroy &amp; Boch, фарфор, Галереи «Времена Года»

Подставка для пирожных Winter Bakery Delight, Villeroy & Boch, фарфор, Галереи «Времена Года»

Фото: Villeroy & Boch

Чайник Oriente Italiano, Ginori 1735, фарфор, BoscoCasa

Чайник Oriente Italiano, Ginori 1735, фарфор, BoscoCasa

Фото: Ginori 1735

Набор из двух чайных чашек и блюдец Augusta, Bernardaud, фарфор

Набор из двух чайных чашек и блюдец Augusta, Bernardaud, фарфор

Фото: Bernardaud

Часы Independence Wild One Hakuna Mipaka, Norqain, композитный углеродный материал

Часы Independence Wild One Hakuna Mipaka, Norqain, композитный углеродный материал

Фото: Norqain

Елочное украшение, Tsar, ТД ЦУМ

Елочное украшение, Tsar, ТД ЦУМ

Фото: Tsar

Статуэтка «Английская чистокровная», Lladro, фарфор, «Дом фарфора»

Статуэтка «Английская чистокровная», Lladro, фарфор, «Дом фарфора»

Фото: Lladro

Кольцо «Красный конь», Liza Borzaya, розовое золото, горячая эмаль

Кольцо «Красный конь», Liza Borzaya, розовое золото, горячая эмаль

Фото: Liza Borzaya

Скульптура Spirited Horse, Daum, хрусталь

Скульптура Spirited Horse, Daum, хрусталь

Фото: Daum

Книга «Small Houses», Dantone Home, Галереи «Времена Года»

Книга «Small Houses», Dantone Home, Галереи «Времена Года»

Фото: Dantone Home

Путешествие

Чемодан, Sprayground, No One

Чемодан, Sprayground, No One

Фото: Sprayground

Чемодан, Dolce &amp; Gabbana, ТД ЦУМ

Чемодан, Dolce & Gabbana, ТД ЦУМ

Фото: Dolce & Gabbana

Рюкзак, Weekend MaxMara, Bosco Family

Рюкзак, Weekend MaxMara, Bosco Family

Фото: MaxMara

Багажная бирка, Doucal’s

Багажная бирка, Doucal’s

Фото: Doucal’s

Часы World Time, Patek Philippe, розовое золото, бриллианты

Часы World Time, Patek Philippe, розовое золото, бриллианты

Фото: Patek Philippe

Набор миниатюр в косметичке The Extreme Pouch, EviDenS de Beaute, Articoli Bosco

Набор миниатюр в косметичке The Extreme Pouch, EviDenS de Beaute, Articoli Bosco

Фото: EviDenS de Beaute

Парфюмерный набор для путешествия Rolling In Love, Kilian, Articoli Bosco

Парфюмерный набор для путешествия Rolling In Love, Kilian, Articoli Bosco

Фото: Kilian

Солнцезащитные очки, Eleventy, Bosco Family

Солнцезащитные очки, Eleventy, Bosco Family

Фото: Eleventy

Дорожная сумка, Doucal’s

Дорожная сумка, Doucal’s

Фото: Doucal’s

Видеокамера Osmo Pocket 3, DJI, Галереи «Времена Года»

Видеокамера Osmo Pocket 3, DJI, Галереи «Времена Года»

Фото: DJI

Чехол для паспорта, Balenciaga, ТД ЦУМ

Чехол для паспорта, Balenciaga, ТД ЦУМ

Фото: Balenciaga

Наушники, Bowers &amp; Wilkins, Галереи «Времена Года»

Наушники, Bowers & Wilkins, Галереи «Времена Года»

Фото: Bowers & Wilkins

Шарф, Boggi Milano

Шарф, Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Шарф, Jil Sander, ТД ЦУМ

Шарф, Jil Sander, ТД ЦУМ

Фото: Jil Sander

Набор для восстановления и сияния, Dr. Sebagh

Набор для восстановления и сияния, Dr. Sebagh

Фото: Dr. Sebagh

Портативная кофеварка, Bork, Галереи «Времена Года»

Портативная кофеварка, Bork, Галереи «Времена Года»

Фото: Bork

Маска-патчи для глаз с антиотечным криоэффектом, 111Skin, ТД ЦУМ

Маска-патчи для глаз с антиотечным криоэффектом, 111Skin, ТД ЦУМ

Фото: 111SKIN

