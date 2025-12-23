Стиль 23.12.2025, 00:01 Подарки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елочное украшение, Tsar Фото: Tsar Кольцо из коллекции Color, Mercury, белое золото, спессартин, бриллианты Фото: Mercury Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь Фото: Daum Сумка, Hermes, TSUM Collect Фото: Hermes Следующая фотография 1 / 4 Елочное украшение, Tsar Фото: Tsar Кольцо из коллекции Color, Mercury, белое золото, спессартин, бриллианты Фото: Mercury Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь Фото: Daum Сумка, Hermes, TSUM Collect Фото: Hermes Праздник Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы L.U.C Elegance, Chopard, белое золото Фото: Chopard Брошь, Cluev, белое золото, бриллианты Фото: Cluev Кольцо «Коронация», Posie, белое золото, рубин, бриллианты Фото: Posie Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты Фото: Mercury Парфюмерная вода, Lost Cherry, Tom Ford, TД ЦУМ Фото: Tom Ford Декантер Star, Zieher, стекло, «Дом фарфора» Фото: Дом Фарфора Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года» Фото: Baccarat Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года» Фото: Avdeev Crystal Подсвечник на три свечи, Decor de Table, хрусталь, «Дом фарфора» Фото: Дом Фарфора Аромат для дома Toscana Red, Mercury Home Фото: Mercury Home Аромат для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes, Articoli Bosco Фото: Dr. Vranjes Водолазка, MVST, TД ЦУМ Фото: MVST Платье, Fabiana Filippi, «Кашемир и шелк» Фото: Fabiana Filippi Туфли Anok Sling 105, Amina Muaddi, TД ЦУМ Фото: Amina Muaddi Колье, Parure Atelier, белое золото, рубин, бриллианты Фото: Parure Atelier Смокинг, Isaia Фото: Isaia Галстук-бабочка, Boggi Milano Фото: Boggi Milano Следующая фотография 1 / 17 Часы L.U.C Elegance, Chopard, белое золото Фото: Chopard Брошь, Cluev, белое золото, бриллианты Фото: Cluev Кольцо «Коронация», Posie, белое золото, рубин, бриллианты Фото: Posie Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты Фото: Mercury Парфюмерная вода, Lost Cherry, Tom Ford, TД ЦУМ Фото: Tom Ford Декантер Star, Zieher, стекло, «Дом фарфора» Фото: Дом Фарфора Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года» Фото: Baccarat Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года» Фото: Avdeev Crystal Подсвечник на три свечи, Decor de Table, хрусталь, «Дом фарфора» Фото: Дом Фарфора Аромат для дома Toscana Red, Mercury Home Фото: Mercury Home Аромат для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes, Articoli Bosco Фото: Dr. Vranjes Водолазка, MVST, TД ЦУМ Фото: MVST Платье, Fabiana Filippi, «Кашемир и шелк» Фото: Fabiana Filippi Туфли Anok Sling 105, Amina Muaddi, TД ЦУМ Фото: Amina Muaddi Колье, Parure Atelier, белое золото, рубин, бриллианты Фото: Parure Atelier Смокинг, Isaia Фото: Isaia Галстук-бабочка, Boggi Milano Фото: Boggi Milano Релакс Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь Фото: Daum Аппарат для лифтинга лица и ухода за волосами Prove, Myrtex, TД ЦУМ Фото: Myrtex Кружка для напитков с собой Ecume Gold, Bernardaud, фарфор Фото: Bernardaud Топ, Jil Sander, TД ЦУМ Фото: Jil Sander Легинсы, Jil Sander, TД ЦУМ Фото: Jil Sander Пижама, Frette, Bosco Family Фото: Frette Кроссовки Cloudrunner 2, On Running, TД ЦУМ Фото: On Running Гель для ванны и душа Guidance, Amouage, TД ЦУМ Фото: Amouage Крем для рук, La Mer, TД ЦУМ Фото: La Mer Восстанавливающая маска для лица Prime Renewing Pack, Valmont, TД ЦУМ Фото: Valmont Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin Фото: Anne Semonin Аромат Kirke Overdose, Tiziana Terenzi Фото: Tiziana Terenzi Восстанавливающее ночное масло для кожи Excellage, Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Массажное масло Mer Des Indes, Thalgo Фото: Thalgo Восстанавливающий укрепляющий крем для тела Supreme Body, Dr. Sebagh Фото: Dr. Sebagh Кольцо, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ Фото: Serendipity Серьги, ALROSA Diamonds, белое золото, изумруды, бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Колье, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ Фото: Serendipity Следующая фотография 1 / 18 Подставка для благовоний Jardin de Lotus, Daum, хрусталь Фото: Daum Аппарат для лифтинга лица и ухода за волосами Prove, Myrtex, TД ЦУМ Фото: Myrtex Кружка для напитков с собой Ecume Gold, Bernardaud, фарфор Фото: Bernardaud Топ, Jil Sander, TД ЦУМ Фото: Jil Sander Легинсы, Jil Sander, TД ЦУМ Фото: Jil Sander Пижама, Frette, Bosco Family Фото: Frette Кроссовки Cloudrunner 2, On Running, TД ЦУМ Фото: On Running Гель для ванны и душа Guidance, Amouage, TД ЦУМ Фото: Amouage Крем для рук, La Mer, TД ЦУМ Фото: La Mer Восстанавливающая маска для лица Prime Renewing Pack, Valmont, TД ЦУМ Фото: Valmont Эликсир «Сияние молодости», Anne Semonin Фото: Anne Semonin Аромат Kirke Overdose, Tiziana Terenzi Фото: Tiziana Terenzi Восстанавливающее ночное масло для кожи Excellage, Institut Esthederm Фото: Institut Esthederm Массажное масло Mer Des Indes, Thalgo Фото: Thalgo Восстанавливающий укрепляющий крем для тела Supreme Body, Dr. Sebagh Фото: Dr. Sebagh Кольцо, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ Фото: Serendipity Серьги, ALROSA Diamonds, белое золото, изумруды, бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Колье, Serendipity, желтое золото, бриллианты, TД ЦУМ Фото: Serendipity Дача Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жакет из меха волка, Sencellerie Фото: Sencellerie Свитер, Blugirl Фото: Blugirl Кардиган, Yaka Фото: Yaka Свитер, Brunello Cucinelli, ТД ЦУМ Фото: Brunello Cucinelli Шапка-ушанка из меха норки и лисицы, «Меха Екатерина» Фото: Меха Екатерина Плед, Dantone Home, Галереи «Времена Года» Фото: Dantone Home Декоративная подушка Losanghe, Fornasetti, ТД ЦУМ Фото: Fornasetti Подставка для пирожных Winter Bakery Delight, Villeroy & Boch, фарфор, Галереи «Времена Года» Фото: Villeroy & Boch Чайник Oriente Italiano, Ginori 1735, фарфор, BoscoCasa Фото: Ginori 1735 Набор из двух чайных чашек и блюдец Augusta, Bernardaud, фарфор Фото: Bernardaud Часы Independence Wild One Hakuna Mipaka, Norqain, композитный углеродный материал Фото: Norqain Елочное украшение, Tsar, ТД ЦУМ Фото: Tsar Статуэтка «Английская чистокровная», Lladro, фарфор, «Дом фарфора» Фото: Lladro Кольцо «Красный конь», Liza Borzaya, розовое золото, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Скульптура Spirited Horse, Daum, хрусталь Фото: Daum Книга «Small Houses», Dantone Home, Галереи «Времена Года» Фото: Dantone Home Следующая фотография 1 / 16 Жакет из меха волка, Sencellerie Фото: Sencellerie Свитер, Blugirl Фото: Blugirl Кардиган, Yaka Фото: Yaka Свитер, Brunello Cucinelli, ТД ЦУМ Фото: Brunello Cucinelli Шапка-ушанка из меха норки и лисицы, «Меха Екатерина» Фото: Меха Екатерина Плед, Dantone Home, Галереи «Времена Года» Фото: Dantone Home Декоративная подушка Losanghe, Fornasetti, ТД ЦУМ Фото: Fornasetti Подставка для пирожных Winter Bakery Delight, Villeroy & Boch, фарфор, Галереи «Времена Года» Фото: Villeroy & Boch Чайник Oriente Italiano, Ginori 1735, фарфор, BoscoCasa Фото: Ginori 1735 Набор из двух чайных чашек и блюдец Augusta, Bernardaud, фарфор Фото: Bernardaud Часы Independence Wild One Hakuna Mipaka, Norqain, композитный углеродный материал Фото: Norqain Елочное украшение, Tsar, ТД ЦУМ Фото: Tsar Статуэтка «Английская чистокровная», Lladro, фарфор, «Дом фарфора» Фото: Lladro Кольцо «Красный конь», Liza Borzaya, розовое золото, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Скульптура Spirited Horse, Daum, хрусталь Фото: Daum Книга «Small Houses», Dantone Home, Галереи «Времена Года» Фото: Dantone Home Путешествие Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чемодан, Sprayground, No One Фото: Sprayground Чемодан, Dolce & Gabbana, ТД ЦУМ Фото: Dolce & Gabbana Рюкзак, Weekend MaxMara, Bosco Family Фото: MaxMara Багажная бирка, Doucal’s Фото: Doucal’s Часы World Time, Patek Philippe, розовое золото, бриллианты Фото: Patek Philippe Набор миниатюр в косметичке The Extreme Pouch, EviDenS de Beaute, Articoli Bosco Фото: EviDenS de Beaute Парфюмерный набор для путешествия Rolling In Love, Kilian, Articoli Bosco Фото: Kilian Солнцезащитные очки, Eleventy, Bosco Family Фото: Eleventy Шапка, 2Mood Дорожная сумка, Doucal’s Фото: Doucal’s Видеокамера Osmo Pocket 3, DJI, Галереи «Времена Года» Фото: DJI Чехол для паспорта, Balenciaga, ТД ЦУМ Фото: Balenciaga Наушники, Bowers & Wilkins, Галереи «Времена Года» Фото: Bowers & Wilkins Шарф, Boggi Milano Фото: Boggi Milano Шарф, Jil Sander, ТД ЦУМ Фото: Jil Sander Набор для восстановления и сияния, Dr. Sebagh Фото: Dr. Sebagh Портативная кофеварка, Bork, Галереи «Времена Года» Фото: Bork Маска-патчи для глаз с антиотечным криоэффектом, 111Skin, ТД ЦУМ Фото: 111SKIN Следующая фотография 1 / 18 Чемодан, Sprayground, No One Фото: Sprayground Чемодан, Dolce & Gabbana, ТД ЦУМ Фото: Dolce & Gabbana Рюкзак, Weekend MaxMara, Bosco Family Фото: MaxMara Багажная бирка, Doucal’s Фото: Doucal’s Часы World Time, Patek Philippe, розовое золото, бриллианты Фото: Patek Philippe Набор миниатюр в косметичке The Extreme Pouch, EviDenS de Beaute, Articoli Bosco Фото: EviDenS de Beaute Парфюмерный набор для путешествия Rolling In Love, Kilian, Articoli Bosco Фото: Kilian Солнцезащитные очки, Eleventy, Bosco Family Фото: Eleventy Шапка, 2Mood Дорожная сумка, Doucal’s Фото: Doucal’s Видеокамера Osmo Pocket 3, DJI, Галереи «Времена Года» Фото: DJI Чехол для паспорта, Balenciaga, ТД ЦУМ Фото: Balenciaga Наушники, Bowers & Wilkins, Галереи «Времена Года» Фото: Bowers & Wilkins Шарф, Boggi Milano Фото: Boggi Milano Шарф, Jil Sander, ТД ЦУМ Фото: Jil Sander Набор для восстановления и сияния, Dr. Sebagh Фото: Dr. Sebagh Портативная кофеварка, Bork, Галереи «Времена Года» Фото: Bork Маска-патчи для глаз с антиотечным криоэффектом, 111Skin, ТД ЦУМ Фото: 111SKIN