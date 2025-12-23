Грани успеха

В сети ювелирно-часовых бутиков Britzo представлена продукция нескольких итальянских ювелирных брендов. Barakà выпускает украшения для мужчин. Ponte Vecchio Gioielli специализируется на изделиях с бриллиантами. Nanis работает с цветными драгоценными камнями, делает гравировки по золоту, привлекает внимание интересными конструкторскими идеями.

Barakà

Браслет, кольца и подвеска, Barakà, белое и розовое золото, метеорит, черные бриллианты, сапфиры Фото: Baraka Цепь, Barakà, розовое золото, керамика Фото: Baraka

В 1970-х годах бывший торговец драгоценностями Лоренцо Мураро вместе с женой Иваной основал ювелирную мастерскую в местечке Креаццо. В 2000-х Мураро приобрел бренд Barakà, в изделиях которого широко применялись инженерные разработки. Barakà выпускает украшения для мужчин, которые ценят высокотехнологичный дизайн и новаторские решения. Это один из немногих ювелирных домов, работающих с большим количеством материалов: золотом, сталью, каучуком, карбоном, керамикой, серебром, метеоритами и драгоценными камнями, что обеспечивает изделиям бренда узнаваемость. В каждом украшении коллекции Meteorite есть фрагмент метеорита, оправленный в золото и акцентированный цветными сапфирами. Геометричную строгость линий компенсирует контраст материалов: белого и розового золота, матового метеорита и блестящих бриллиантов. А в коллекции Cyborg Ceramic ювелиры объединили розовое золото с высококачественной черной керамикой. Это эффектные и износостойкие украшения.

Ponte Vecchio Gioielli

Кольцо, Ponte Vecchio Gioielli, белое золото, сапфир, бриллианты Фото: Ponte Vecchio Gioielli Серьги, Ponte Vecchio Gioielli, белое золото, бриллианты Фото: Ponte Vecchio Gioielli

Торговля драгоценностями во Флоренции с XVI века ведется на мосту Понте-Веккьо, поэтому его название стало частью имени бренда. Компания Ponte Vecchio Gioielli занимается изготовлением украшений чуть больше полувека, придерживаясь собственного стиля — женственного, основанного на сочетании традиционного ювелирного искусства с современной техникой исполнения. Среди фирменных приемов бренда — сложные конструктивные формы, напоминающие арки старинного моста, запатентованное золотое плетение, старинная флорентийская техника «сгриффатура» — перфорация металла, позволяющая свету лучше проникать сквозь драгоценный камень и отражаться от его граней. У бренда есть украшения как с цветными камнями, так и с бесцветными бриллиантами. Каждое изделие упаковывается в фирменный футляр с маленьким замочком и ключиком в память о старинной традиции: влюбленные в знак крепких чувств вешали на мост замок, а ключ бросали в реку.

Nanis

Серьги, Nanis, желтое золото, голубой топаз, сапфиры, бриллианты Фото: Nanis Браслет, Nanis, желтое золото, голубой топаз, сапфиры, бриллианты Фото: Nanis

Бренд относительно молод, он основан Лаурой Бичего в 1995 году. Одно из первых изделий Nanis — браслет Trasformista, форму которого можно изменить одним движением. Успех его был так велик, что Лаура сосредоточилась на создании украшений-трансформеров, адаптируемых в соответствии с настроением или дресс-кодом. Эта идея в полной мере воплощена в коллекции Reverse: кольца, колье и серьги можно поворачивать, выбирая сторону, инкрустированную разноцветным паве, или с однотонным цветным драгоценным камнем, например аметистом или лондонским топазом. Фирменная ручная сатинированная гравировка по 18-каратному золоту придает металлу бархатистое свечение. Одно из таких колец-трансформеров представлено в Ювелирном музее Виченцы как пример инженерной инновации. Украшения Nanis легкие, гибкие, выразительные и созданы для того, чтобы каждый день привносить в жизнь праздник.

Екатерина Зиборова