Праздничная версия

Итальянский ювелирный дом Crivelli представляет Like Unique, новую версию своей знаковой коллекции Like. Это украшения с крупными бриллиантами огранок «груша», «овал», «маркиз» и «изумруд» в окружении бриллиантового паве. Разомкнутые колье, браслеты и кольца Like из белого и розового золота, а также короткие серьги получили трехмерный дизайн. К чистоте линий и асимметрии форм добавилась игра объемов, плоскостей и пропорций. Центральные бриллианты установлены под разными углами друг к другу, поэтому свет многократно отражается от их граней, создавая завораживающее мерцание.

Фото из рекламной кампании ювелирного бренда Crivelli

Фото: Crivelli

Фото из рекламной кампании ювелирного бренда Crivelli

Фото: Crivelli

Фото: Crivelli

Основатель компании Crivelli Бруно Кривелли среди всего многообразия драгоценных камней выбирает лучшие и создает оригинальные ювелирные украшения. История бренда началась в Валенце, когда ювелир Бруно Кривелли открыл собственное дело. Благодаря его вниманию к деталям и высокому качеству бриллиантов украшения Crivelli сразу привлекли к себе внимание. Мастерство исполнения и оригинальность изделий являются важнейшими ценностями бренда.

Ювелирный стиль бренда заключается в современной интерпретации классических форм и техник и создании украшений с нестандартными деталями. Команда молодых дизайнеров и опытных ювелиров делает особый акцент на женственности, элегантности и технологичной актуальности изделий.

Колье из коллекции Like Unique бренда Crivelli, белое, розовое золото, бриллианты Фото: Crivelli Колье из коллекции Like Unique бренда Crivelli, белое, желтое, розовое золото, бриллианты Фото: Crivelli Кольцо из коллекции Like Unique бренда Crivelli, розовое золото, бриллианты Фото: Crivelli

Like Unique — это идеальные аксессуары для праздничного образа. С такими украшениями будет достаточно даже минималистичного наряда, чтобы блистать всю новогоднюю ночь.

Анна Круглова