На выход и на каждый день

В тренде сейчас крупные и заметные украшения — чем больше драгоценный камень в них, тем лучше. Ювелирная компания Mercury всегда, со времен запуска бренда, предлагала эффектные драгоценности, и тем не менее новые броши и кольца затмили своих предшественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запонки из коллекции Classic, белое золото, эмаль, бриллианты

Фото: Mercury Запонки из коллекции Classic, белое золото, эмаль, бриллианты

Фото: Mercury

Державшуюся довольно долго моду на минимализм теснит вернувшийся интерес к эффектным украшениям, и ювелирные дома выпускают все новые коллекции с крупными бриллиантами и цветными драгоценными камнями.

Свадьба наследников богатейших индийских семейств Амбани и Мерчант летом прошлого года оказалась в центре внимания всего мира не только из-за экстравагантных торжеств. Всеобщее внимание привлекли массивные, достойные музеев украшения, которые носили жених и невеста, их родственники, а также гости, включая клан Кардашьян и певицу Рианну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь «Листок» из коллекции Classic, белое золото, бриллианты (общим весом 5,3 карата) Фото: Mercury Кольцо из коллекции Classic, белое золото, центральный бриллиант (8,23 карата, огранка «груша»), два бриллианта огранки «груша» Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 2 Брошь «Листок» из коллекции Classic, белое золото, бриллианты (общим весом 5,3 карата) Фото: Mercury Кольцо из коллекции Classic, белое золото, центральный бриллиант (8,23 карата, огранка «груша»), два бриллианта огранки «груша» Фото: Mercury

На церемонии вручения премии «Оскар» и ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке Met Gala количество крупных украшений тоже поставило рекорд. На вручении «Оскара» актриса Эмма Стоун была в колье с восьмиугольным золотистым сапфиром из Шри-Ланки весом 30,47 карата, а Габриэль Юнион произвела фурор в колье с 31-каратным аквамарином. Певица Карди Би появилась на Met Gala в колье с изумрудом в 141,71 карата, которое могло бы составить конкуренцию роскошному колье Ниты Амбани на индийской свадьбе. Зендея, модель Кайя Гербер и другие молодые знаменитости также отдали предпочтение украшениям с крупными драгоценными камнями.

В прежние времена крупные драгоценные камни были исключительной собственностью монархов, их семей и знати. Они считались символами богатства и власти, их вправляли в тиары и другие украшения. Но именно индийские махараджи были обладателями самых масштабных украшений и камней, таких как легендарное ожерелье «Патиала» с 2930 бриллиантами общим весом почти 1000 карат.

Демократизация бриллиантов произошла в начале XX века, когда развитие горнодобывающей промышленности и производства сделало крупные драгоценные камни доступными богатым и знаменитым. Например, у актрисы Элизабет Тейлор была потрясающая коллекция украшений. Среди полученных ею в подарок драгоценных камней — 63-каратный бриллиант «Тейлор-Бертон» и бриллиант «Крупп» весом 33,19 карата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо из коллекции Color, белое золото, аквамарин (19,6 карата), бриллианты Фото: Mercury Кольцо из коллекции Color, белое золото, рубеллит (более 22 карат, огранка «кушон»), бриллианты Фото: Mercury Кольцо из коллекции Classic, белое и желтое золото, желтый бриллиант (20 карат, огранка «радиант»), бриллианты (общим весом 2,46 карата) Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Кольцо из коллекции Color, белое золото, аквамарин (19,6 карата), бриллианты Фото: Mercury Кольцо из коллекции Color, белое золото, рубеллит (более 22 карат, огранка «кушон»), бриллианты Фото: Mercury Кольцо из коллекции Classic, белое и желтое золото, желтый бриллиант (20 карат, огранка «радиант»), бриллианты (общим весом 2,46 карата) Фото: Mercury

Интерес к крупным камням, особенно когда речь идет об инвестиционных украшениях, таких как помолвочные кольца, только растет. В 2024 году модель Хейли Бибер заменила овальный бриллиант в своем помолвочном кольце на другой, на карат тяжелее прежнего. Овальным восьмикаратным бриллиантом было украшено свадебное кольцо бывшей «мисс Вселенная» Оливии Калпо.

Крупные украшения приобретают не только знаменитости, и многие носят их каждый день, а не только на выход. Хорошо знающая вкусы своих клиентов ювелирная компания Mercury, лидер российского ювелирного рынка, выпустила к наступающему Новому году несколько таких украшений. Среди них кольцо с 20-каратным желтым бриллиантом огранки «радиант» и двумя беcцветными бриллиантами по бокам общим весом 2,46 карата. Кольцо с рубеллитом огранки «кушон» весом более 22 карат в обрамлении круглых бриллиантов. Кольцо с аквамарином 19,6 карата и кольцо с опалом весом более 30 карат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо из коллекции Color, белое золото, опал (более 30 карат), бриллианты

Фото: Mercury Кольцо из коллекции Color, белое золото, опал (более 30 карат), бриллианты

Фото: Mercury

Чаще всего столь крупные драгоценные камни украшают помолвочные или коктейльные кольца, но по мере пополнения коллекции женщины начинают обращать внимание на ювелирные изделия более сложного дизайна, в частности броши. У Mercury есть несколько брошей — от тех, что достойны парадных дресс-кодов, до более демократичных, но не менее изящных.

Новогоднему настроению особенно соответствует брошь-балерина из белого золота со 163 бесцветными бриллиантами. Такие броши появились во время Второй мировой войны. Французские ювелиры, приехавшие в Нью-Йорк для участия во Всемирной выставке 1939 года, решили остаться в США и, поскольку время для крупных трат было неподходящим, начали выпускать недорогие и легкие украшения. В том числе броши-балерины. Некоторые из них изображали таких легенд балета, как французская танцовщица XVIII века Мари Камарго и одна из величайших балерин ХХ века Анна Павлова. Броши-балерины стали хитом, и по сей день вариации на эту тему регулярно появляются в коллекциях ювелирных домов. У балерины Mercury в отличие от брошей середины прошлого века выраженные черты лица и современная прическа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь «Балерина» из коллекции Classic, белое золото, 163 бриллианта Фото: Mercury Брошь «Жар-птица», желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты круглой и огранки «груша» (общим весом почти 15 карат) Фото: Mercury Брошь «Щелкунчик» из коллекции Classic, белое золото, эмаль, бриллианты Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 Брошь «Балерина» из коллекции Classic, белое золото, 163 бриллианта Фото: Mercury Брошь «Жар-птица», желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты круглой и огранки «груша» (общим весом почти 15 карат) Фото: Mercury Брошь «Щелкунчик» из коллекции Classic, белое золото, эмаль, бриллианты Фото: Mercury

Среди новинок ювелирной компании есть также броши в виде жар-птицы в нескольких цветовых вариантах: с бесцветными бриллиантами общим весом почти 15 карат; с желтыми бриллиантами и сапфирами; с желтыми и оранжевыми сапфирами; с оранжевыми сапфирами; с рубинами. В каждую встроен механизм, благодаря которому хвост птицы двигается одновременно с движениями ее владелицы.

Броши уместны не только на красной дорожке и на подиуме, но и в повседневной жизни. Их прикалывают к прическе, к декольте, к платью на талии, к жакету. Таковы брошь из коллекции Classic в форме листка из белого золота с бесцветными бриллиантами общим весом 5,3 карата или брошь-Щелкунчик из белого золота с цветной эмалью и бриллиантами. Каждая из них может стать отличным новогодним подарком.

Екатерина Зиборова