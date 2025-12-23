Вместе лучше

Под праздники мы любим составлять списки желаний. Подарком, который приятно не только получать, но и вручать, могут стать средства швейцарского бренда Nescens.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сыворотка для удаления клеток-«зомби» Zombie Cell Clearing Serum

Основанный больше 30 лет назад экспертом в области антивозрастной медицины профессором Женевского университета Жаком Прустом бренд сделал ставку на доказательную науку и инновационные технологии. Разработки ведет Центр превентивного ухода, в его лабораториях создаются продукты, которые помогают замедлить возрастные изменения и улучшить качество жизни.

Среди множества высокоэффективных средств для поддержания молодости кожи особого внимания заслуживают две сыворотки: Activator Serum Stem Cells и Zombie Cell Clearing Serum, воздействующие на стволовые клетки, которые располагаются между дермой и эпидермисом и отвечают за обновление кожи, ее упругость, плотность и естественное сияние. С возрастом стволовые клетки начинают некорректно работать, вследствие чего кожа теряет тонус и становится тусклой. Средства Nescens способны приостановить этот процесс, о чем свидетельствуют результаты исследований. Например, эффект лифтинга после первого месяца применения отметили 82% респондентов, а повышение тонуса –– 77%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сыворотка для активации стволовых клеток Activator Serum Stem Cells

Как же работает этот тандем? Утром Zombie Cell Clearing Serum, обогащенная экстрактом рододендрона, ликвидирует старые клетки-«зомби», которые перестали делиться. После обновления кожа лучше усваивает активные ингредиенты и эффективнее их использует. Вечером подключается ночная сыворотка Activator Serum Stem Cells, запускающая процессы клеточной регенерации, которые стимулируют синтез коллагена и эластина. То есть, пока мы спим, кожа восстанавливается.

Каждый компонент сывороток выполняет свою задачу: растительные стволовые клетки стимулируют клеточное деление, ретинол выравнивает структуру кожи, байкалин замедляет старение фибробластов, ниацинамид борется с пигментными пятнами, пантенол восстанавливает липидный слой, а гиалуронат натрия поддерживает естественный уровень влаги. Средства обладают высокой биодоступностью, проникают в кожу максимально глубоко и прекрасно впитываются. Знак швейцарской организации Swisscos, который напечатан на баночках, гарантирует высокое качество активных ингредиентов.

Работая вместе, Zombie Cell Clearing Serum и Activator Serum Stem Cells способны пополнять ресурсы кожи, это даст видимый результат, и позитивные эмоции сами по себе станут ценным подарком.

Екатерина Сахарова