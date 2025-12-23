Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский рождественский кекс панеттоне в ресторане отеля Stella di Mosca

Отель Stella di Mosca предлагает отдых в новогодние каникулы. Для этого в отеле выпустили подарочные сертификаты. Сертификат на проживание позволит провести праздничный или романтический уикенд в элегантных интерьерах отеля. Сертификат в La Spa даст пропуск в роскошный спа-центр отеля площадью 1,4 тыс. кв. м. с отделанным зеленой и золотой мозаикой 25-метровым бассейном, русской баней, финской сауной, турецким хаммамом и римской парной. Сертификат в IL Ristorante подарит ужин с классическими итальянскими блюдами в меню, изысканным выбором вин и изящной сервировкой. А с сертификатом в бутик La Cioccolateria можно будет приобрести шоколадные десерты или итальянский рождественский кекс панеттоне.

Все для семейного отдыха

Jumeirah Beach Hotel представляет обновленные виллы Al Bahar. Интерьеры 19 частных вилл с одной, двумя и тремя спальнями разработаны Сахар ал-Ясир из дубайской студии La Bottega UAE и оформлены в природных оттенках с применением натуральных материалов. У них панорамные окна, высокие потолки, приватная терраса или бассейн. Гостей круглосуточно обслуживает личный дворецкий, им предоставляется персональный трансфер из аэропорта. В Al Bahar есть все для семейного отдыха: организация детских праздников на вилле, бесплатный доступ в детский клуб KiDS Club, а также в аквапарк Wild Wadi Waterpark. И, конечно, двухкилометровый пляж с белоснежным песком.

Зимнее меню

Клуб-ресторан «Москва» в Доме русского бильярда собрал в меню новую коллекцию аутентичных региональных продуктов: икра камчатской нерки с оладьями и тартар из мурманского лосося, салат с алтайской уткой и ростбиф с тартаром из тверских груздей, брянская говядина и якутская оленина. Шеф-повар Владимир Щепилов, известный по Sartoria Lamberti и О2 в The Carlton, составляя рецепты, открывает каждое сочетание как новый маршрут. И готовит зимний холодец с говяжьей грудинкой и протертыми томатами с хреном и чесноком, заправляет соусом с апельсином и фуа-гра салат с уткой и тыквой, делает долму с вяленой говядиной и жарит на гриле филе оленя, чтобы подать с кремом из топинамбура и маринованной айвой. Это меню может стать поводом для встречи, которая начнется в ресторане, продолжится за бильярдом и задержится до музыкального вечера.

Набор с дополнением

Винодельня Mantra Estate выпустила подарочные боксы — отличный подарок для тех, кто хочет порадовать друзей, коллег или близких. В наборе оксфордская рубашка унисекс, спички и сигара из никарагуанского табака длительной выдержки со вкусом специй, свеча в форме бутылки игристого Mantra, карточки для записи желаний или целей, блокнот для записей о вине, кепка с надписью «CEO of wine» и брелок. Дополнение к подарочному боксу — две бутылки премиального вина от винодельни Mantra Estate, расположенной в долине Лефкадия.

С видом на Кремль

Отель «Балчуг Кемпински» приглашает встретить Новый год за изысканным ужином и роскошным завтраком. 31 декабря гостей ждет программа «Новый год у Морозко». К празднику украсили интерьеры, в лобби установили пряничный домик в виде здания отеля и устроили рождественскую ярмарку со сладостями. В программе — выступление шоу-балета «Русский стиль», фокусы, народные и современные песни, интерактив в исполнении фолк-группы «Вселена», розыгрыш с подарками, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также дискотека. Гостям, купившим билеты на праздник с размещением в отеле, будет предоставлен поздний завтрак 1 января, выезд из отеля до 15:00 и свободное посещение оздоровительного клуба «Балчуг» с бассейном, джакузи и сауной 31 декабря и 1 января.

Световой декор

В этом году бутик-отель Glinz by Ginza Project приглашает гостей и жителей Петербурга, очаровывая их праздничным декором. Фасады отеля мерцают тысячами лампочек, по стенам взбирается отряд Дедов Морозов. На лужайке перед отелем разместились нарядные елки, украшенные гирляндами и искусственным снегом, улыбающиеся снеговики и лошадка, символ наступающего года. Гости с удовольствием фотографируются на фоне праздничных декораций, и каждый кадр становится частью новогодней сказки Петербурга.

В цветах года

Four Seasons Hotel Moscow подготовился к встрече Нового года при участии декораторской компании Lid’s Eventhouse. Темой сезона стали национальные символы и орнаменты, сюжеты сказок. Основной цвет декора — красный. В лобби установлены праздничные ели, самая яркая — из красных ягод шиповника с окошком и золотой белочкой в нем; в ресторане Silk Lounge — композиции с матрешками; в баре «Московский» — инсталляция с красными стеклянными каплями. На втором этаже оборудована детская фотозона. В ресторане Bystro размещена композиция из красных и золотых петушков. Мотивы новогоднего декора нашли отражение и в десертах рождественской ярмарки от шеф-кондитера Игоря Мельникова: конфеты, леденцы-петушки и плитки в виде резных ставней, шоколадные лошадки и матрешки. Угощения можно попробовать за чаем или взять с собой.

Сюрпризы города М

Отель «Метрополь» приглашает встретить 2026 год с праздничной программой «Новогодняя ночь в городе М». Вместе с артистами оперы и балета и музыкантами гости отеля отправятся в Китай, затем перенесутся в Италию и за мгновения до наступления Нового года окажутся в России, в сказочном городе М. Гостей ждут сюрпризы от «Хора Турецкого». А бренд-шеф Андрей Шмаков и шеф-повар Александр Мишаков подготовили меню с блюдами русской кухни. Для придерживающихся специального питания предусмотрены вегетарианские блюда. Детей от 3 до 12 лет ожидают специальная программа, отдельное меню и подарки. Эта ночь в стенах «Метрополя» будет полна памятных моментов и удовольствия от первоклассного сервиса.

Отдых в подарок

Гостиница «Астория» выпустила подарочные сертификаты к новогоднему сезону. Сертификат на проживание со свободным номиналом позволит оценить комфортность и сервис «Астории», где в разные годы останавливались Федор Шаляпин, Сергей Дягилев, Мстислав Ростропович, Михаил Булгаков, Айседора Дункан, Пласидо Доминго и многие другие известные персоны. Сертификат на чаепитие, обед или ужин со свободным номиналом может стать и личным, и корпоративным подарком. В лобби-баре «Ротонда» подается послеобеденный чай с мини-сэндвичами, канапе, блинами и десертами от собственной кондитерской. А в ресторане «Астория» шеф-повар Франсуа Кантен готовит классические русские и европейские блюда в современной интерпретации.

Время обновления

Виды курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Фото: пресс-служба Первая Линия. Health Care Resort Интерьеры курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Фото: пресс-служба Первая Линия. Health Care Resort

Longevity-курорт «Первая Линия. Health Care Resort» приглашает провести новогодние каникулы на берегу Финского залива, где зима кажется волшебной, а тишина является частью пейзажа. За 12 дней предлагается перезагрузить физическую, гормональную и эмоциональную системы с помощью оздоровительных программ курорта. Пройти расширенную диагностику, скорректировать привычки и выстроить индивидуальную стратегию долголетия, учитывающую реальное состояние здоровья. Инновационные персональные программы включают в себя нутритивную поддержку и физиотерапевтические методики, направленные на повышение уровня энергии, улучшение качества сна, снижение стресса и оптимизацию метаболизма. Акцент делается не на разовых процедурах, а на системной работе с организмом, которая дает долгосрочный эффект. Особое внимание уделяется ментальному здоровью: mindfulness-практики, тренировки ВАТСУ, дыхательные техники, индивидуальные занятия йогой и скандинавская ходьба помогают восстановить концентрацию, стабилизировать эмоциональный фон и вернуть ощущение внутреннего баланса. В сочетании с уютными дизайнерскими номерами, панорамными видами на залив и абсолютной тишиной эти практики создают пространство, где возможно по-настоящему отдохнуть. Сформированная на курорте wellness-среда включает 70 премиальных номеров, 35 медицинских кабинетов с современным оборудованием, бальнеологический SPA-комплекс, экоаптеку, косметологическое отделение с ключевыми аппаратными методиками, лабораторию красоты, ресторан авторской кухни и детокс-бар, фитнес будущего и 4,5 га окруженной хвойным лесом территории с уникальным микроклиматом заповедной зоны «Комаровский берег».

Поддержка талантов

Обувной бренд Age of Innocence и сообщество Noodome запускают благотворительную программу поддержки молодых музыкантов. Учредители программы предоставляют им финансовую поддержку в виде ежемесячной стипендии и креативную — в формате творческих лабораторий, съемок и концертов. В Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных объявили отбор учащихся-пианистов в возрасте от 7 до 16 лет по видеозаявкам. Их оценивали по критериям музыкальности, эмоциональной отзывчивости и артистизма. По итогам отбора в сезон декабрь 2025 — декабрь 2026 вошли десять участников. 21 ноября состоялся первый творческий вечер под руководством пианиста и лауреата многочисленных международных конкурсов Владимира Вишневского.

Манифест женственности

10 декабря французский бельевой дом Lise Charmel открыл флагманский бутик в ГУМе в новом оформлении. Мягкий свет, белые глянцевые панели на стенах, подвесные стеклянные детали на легких золотистых опорах создают безупречное пространство для женского белья от-кутюр. В бутике представлена наиболее полная коллекция бренда, включающая пляжные линии и кутюрные изделия, выполненные вручную. «Женщина Lise Charmel многогранна, свободна и требовательна. Она ищет не просто красивое изделие, а эмоцию. Для нее красивое белье — это манифест женственности. Наш бутик в ГУМе воплощает именно это видение»,— говорит президент дома Lise Charmel Оливье Пике.

Призы за покупки

В декабре сеть мультибрендовых бутиков No One запланировала серию праздничных мероприятий с подарками. Клиенты No One, совершившие покупку на сумму 77,7 тыс. руб. в московских бутиках в ГУМе, «Авиапарке» и «Океании», получат в подарок кошелек-шарм No One x Vic Matie cо счастливой подковой. На сайте и в мобильном приложении No One после заказа на любую сумму можно раскрутить игровое «колесо обозрения» и получить до 1500 бонусов. Помимо этого команда мультибренда приготовила коллекционные елочные игрушки из фарфора в форме карусельной лошадки. Игрушки прошлых лет в форме сумок и туфель также доступны на сайте и в бутиках. А главные новогодние подарки из ассортимента No One можно приобрести на сайте и в бутиках сети, в том числе и на подарочную карту.

Для себя и близких

В мультибрендовом флагманском магазине Salita и монобрендовых бутиках Boss, Bogner, Paul & Shark на Ленинском проспекте есть все необходимое, чтобы собрать образ для новогодней вечеринки или подобрать подарки для близких людей или деловых партнеров. Здесь представлены коллекции более сотни западных брендов. Элегантные наряды для женщин от Dorothee Schumacher, Riani, Ermanno Firenze D. Exterior и мужские костюмы от Corneliani, Windsor, Boss Black, Pal Zileri прекрасно подойдут для праздничных встреч и переговоров. Образ дополнит обувь от Le Silla, Casadei, Santoni, Barrett. Выбрать подарки предлагается из широкого ассортимента аксессуаров: платков, шарфов, галстуков, кошельков, сумок, ремней, портмоне. Можно также приобрести подарочный сертификат.