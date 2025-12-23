Успеть все

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Оставшиеся до смены календарного года дни пролетят быстро. Надо завершить оставшиеся дела, поздравить коллег, подготовиться к каникулам, подобрать подарки. Но где-то между корпоративом и примеркой новогоднего наряда стоит сделать подарок себе и отправиться в Концертный зал им. Чайковского, где героиня нашей обложки, балерина и ректор Московской академии хореографии Светлана Захарова вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным, исполнят свою любимую программу «Па-де-де на пальцах и для пальцев». А собираясь на новогоднего «Щелкунчика», можно добавить себе праздничного настроения, приколов к лацкану жакета или на вечернее платье драгоценную брошь-балерину. Потому что в приподнятом настроении раздумывать над извечным вопросом, что подарить, гораздо приятнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платье и жакет, Rafaia Туфли, Mach&Mach, MonteCristo Сумка, Maison Esve, Boutique №7 Заколка, Area, Boutique №7

Фото: Максим Чуркин Платье и жакет, Rafaia Туфли, Mach&Mach, MonteCristo Сумка, Maison Esve, Boutique №7 Заколка, Area, Boutique №7

Фото: Максим Чуркин

В помощь выбирающим подарки мы собрали четыре блока подсказок: что-то нарядное, что-то спортивное, что-то для дома и что-то в дорогу. Мы также предлагаем ответы еще на один вопрос: как провести новогодние каникулы. Посетить вечеринки или обосноваться на даче, улететь в теплые страны или пройти детокс-программу в уединенном санатории — в этом номере собраны варианты проведения праздничных выходных на любой вкус. Желаем вам счастливого Нового года и Рождества!