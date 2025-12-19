Наемника из Швеции осудили за терроризм в Курской области

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил 50-летнего шведа Карла Фредерика Кристофера Форсбека к 27 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Курской области. Первые семь лет он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд признал Карла Форсбека виновным в терроризме (ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до 20 лет), участии в вооруженном конфликте (ч.3 ст. 359 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет), контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенной организованной группой (ч.3 ст. 226.1 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет со штрафом до двух млн руб.), незаконной перевозке, ношении и хранении огнестрельного оружия и его боеприпасов, совершенным организованной группой (ч.4, ст.222 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет со штрафом до 500 тыс. руб.), незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет ).

В суде установлено, что не позднее 1 марта 2022 года Карл Форсбек прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. В августе 2024 года он в составе этого формирования пересек границу в Курской области, где оказал вооруженное сопротивление военнослужащим ВС РФ. За это наемник получил вознаграждение от ВСУ более 3,3 млн руб.

Помимо лишения свободы, шведу назначен штраф 1,5 млн руб. В отношении осужденного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он объявлен в международный розыск.

В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что разведчику ВСУ дали пожизненный срок за убийство семерых жителей Курской области.

Егор Одегов