Разведчику ВСУ дали пожизненный срок за убийство семерых жителей Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил 27-летнего разведчика 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгения Фабрисенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остальной части наказания — в колонии особого режима. Его признали виновным в совершении теракта в Курской области, повлекшем смерть людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Фабрисенко, имевший при себе автоматическое оружие и боеприпасы, трижды пересекал границу Курской области. Там он в составе подразделения ВСУ удерживал село Русское Поречное в Суджанском районе и запугивал мирных жителей. В сентябре 2024 года осужденный вместе с тремя сослуживцами нашел пятерых человек в жилом доме. Бойцы ВСУ принудили их спуститься в подвальное помещение, после чего метнули в них гранату. Все мирные жители погибли. В ноябре военнослужащие в том же составе проникли в другой дом и обнаружили там прятавшихся пожилую женщину и ее сына, которых затем избили до смерти. В том же месяце Фабрисенко задержали ВС РФ.

В октябре солдата ВСУ приговорили к пожизненному сроку за терроризм и изнасилование женщины в Курской области.

Кабира Гасанова