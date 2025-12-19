Дорожные весы запустили на трассе Завьялово—Гольяны под Ижевском

На дороге Завьялово—Гольяны в тестовом режиме начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов во «ВКонтакте». На данном участке установлены ограничения для большегрузов — не более 6 т на ось.

«Это дорога с большим трафиком движения, в том числе и большегрузов. Все мы понимаем влияние тяжелогрузов на состояние дорожного полотна: оно раздавливается и разбивается. И здесь не стоит цель штрафовать. Стоит цель навести порядок, перенаправляя при помощи АПВГК движение большегрузного транспорта на дороги, предназначенные для такой нагрузки»,— подчеркнул министр.

Напомним, что ранее в этом году в Завьяловском районе были установлены дорожные весы на участке дороги Ижевск—Ува, у поворота на Подшивалово.

Анастасия Лопатина