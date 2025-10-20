Пункт весогабаритного контроля установили на трассе Ижевск—Ува

В Завьяловском районе на трассе Ижевск—Ува установлен автоматический пункт весогабаритного контроля. Он расположен в районе поворота на село Подшивалово. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Одна из главных причин досрочного разрушения дорог — воздействие на дорожное полотно перегруженных грузовых автомобилей. Установка таких пунктов весогабаритного контроля позволяет значительно снизить факты превышения весовых и габаритных параметров транспортных средств. И важно понимать, что наша цель — сохранить дороги, а не штрафовать водителей»,— пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Пункт включает дорожные весы, датчики, сенсоры и камеры для фото- и видеофиксации. Система будет круглосуточно измерять нагрузки на оси и габариты автомобилей. В случае превышения весовых норм будет фиксироваться нарушение и номер автомобиля. Штрафы за перегруз будут применяться только после завершения тестового режима, который продлится три месяца.

Напомним, на участке между пятым и шестым км дороги «Завьялово—Гольяны» будет смонтирована новая система весогабаритного контроля.

Анастасия Лопатина