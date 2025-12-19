В Батайске объявили день траура после удара БПЛА

В городе Батайске Ростовской области 19 декабря объявлен днем траура после массированных ударов БПЛА днем ранее, заявил глава города Валентин Кукин. Он пообещал, что семьям пострадавших окажут помощь.

«В Батайске приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы»,— написал господин Кукин в Telegram. Он призвал горожан воздержаться от шумных празднований и громкой музыки.

В ночь на 18 декабря Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск были атакованы беспилотниками. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще трое — получили ранения. В Батайске ранения получили семь человек, одного из них врачи не смогли спасти. В пределах районов Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб после атаки, вводили режим ЧС.

