В Ярославской области хотят построить три школы искусств

В Дзержинском районе Ярославля, в поселке Некрасовское и Большом Селе планируется строительство новых школ искусств. Об этом сообщили в правительстве области.

На возведение объектов пойдут деньги как федерального бюджета, так и регионального, на общую сумму 1,5 млрд руб. Средства намерены выделить в 2027-2028 годах. Новые школы позволят разгрузить действующие учреждения.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что в Ярославле планируется строительство трех общеобразовательных школ по 2500 мест каждая.