В Ярославле хотят построить три школы по 2500 мест

В Ярославле намерены построить три школы, в каждой из которых будет по 2500 мест. Таких больших образовательных учреждений в регионе еще нет. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил на заседании областной думы.

«У нас основные проблемы — это Заволжский, Фрунзенский, Дзержинский районы. Сейчас мы обратились (на федеральный уровень – прим. „Ъ-Ярославль“) и готовим документацию, уже все переговоры провели и даже определенные визы получили на три школы по 2500 человек. Задача заключается не просто в том, чтобы построить школы, а чтобы полностью уйти от второй смены по всей территории Ярославской области»,— сказал губернатор.

Крупнейшей в области является новая школа на Московском проспекте в Ярославле, которая должна заработать в январе 2026 года. Она рассчитана на 1100 мест. Также школа на 1100 мест строится в Красном Бору. Ранее об образовательном учреждении такого размера просили рыбинские депутаты.

Алла Чижова