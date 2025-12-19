За год продажи новостроек в Казани снизились на 0,9%

С января по ноябрь 2025 на рынке новостроек столицы Татарстана зарегистрировали 8,1 тыс. договоров долевого участия, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Татарстан.

В Казани зафиксировано одно из наименьших снижений стоимости новостроек среди российских городов-миллионников. В Москве число сделок сократилось на 3,8%, в Санкт-Петербурге — на 22,4%, в Краснодаре — на 34%.

С весны 2025 года объем сделок в Казани постепенно увеличивался, а общая площадь проданных квартир превысила 960 тыс. кв. м. По количеству сделок на первичном рынке Казань заняла восьмое место среди городов-миллионников. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что в 2025 году 55% новостроек Татарстана покупали с привлечением кредитов.

Анна Кайдалова