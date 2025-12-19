Главой комитета культуры Челябинска стал директор зоопарка

Председателем комитета по культуре Челябинска назначен Юрий Леончик, ранее возглавлявший городской зоопарк. Он приступил к работе в новой должности 19 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Юрий Леончик окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «менеджмент организации». В 1999–2008 годах работал в муниципальном кинотеатре «Знамя», сначала администратором, а затем директором. В 2009–2011 годах занимал руководящие посты в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки. После два года возглавлял ООО «Русь». В марте 2014 года стал директором Челябинского зоопарка.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в конце ноября с поста главы комитета культуры по собственному желанию уволилась Элеонора Халикова. В начале декабря ее задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Экс-начальница комитета обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, с января 2023 года до июня 2024-го начальник управления культуры «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет субсидии 400 млн руб. на развитие и благоустройство парка. Объекты учреждение ранее арендовало, однако они были в изношенном состоянии. Кроме того, в парке планировался снос этих аттракционов. Причиненный администрации города ущерб оценивается в 86 млн руб.

Виталина Ярховска