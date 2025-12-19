Инвестиции в основной капитал Татарстана в 2025 году вырастут на 10%

В Татарстане инвестиции в основной капитал по итогам 2025 года увеличатся как минимум на 10% относительно показателей прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

Госпожа Минуллина отметила, что за первые девять месяцев вложения из внебюджетных источников превысили 1 трлн руб., что почти на 34% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

По ее словам, рост инвестиций обеспечивают оборонные предприятия, налоговые льготы и сделки по выводу активов из России, а также активная позиция предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ВРП Татарстана по итогам 2025 года достигнет 5,6 трлн руб.

Анна Кайдалова