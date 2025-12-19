ВРП Татарстана по итогам 2025 года достигнет 5,6 трлн рублей

В Татарстане по итогам 2025 года объем валового регионального продукта достигнет 5,6 трлн руб., рост составил 102,4%. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на коллегии минфина Татарстана.

Поступления в консолидированный бюджет республики в 2025 году прогнозируются в объеме 714,2 млрд руб., из них собственные доходы — 586,7 млрд руб.

Раис Татарстана отметил, что расходы составят 731,7 млрд руб., дефицит бюджета в 2026 году запланирован на уровне 13,8 млрд руб.

С 2026 года ожидается рост налоговой нагрузки, в том числе повышение ставки НДС до 22% и расширение обязанностей по его уплате для организаций на УСН.

В конце заседания министр финансов России Антон Силуанов резюмировал: «В целом хочу сказать, что бюджет в надежных руках. Новый министр финансов продолжает политику Радика Рауфовича о том, чтобы бюджет был сбалансированный, бюджет выполнял все обязательства».

Анна Кайдалова