До конца декабря в Югре введут пять спортивных объектов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию пять спортивных объектов, передает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

В Сургуте завершаются работы над тремя спорткомплексами. Два из них расположены в микрорайоне 30А — спортивный комплекс с универсальным игровым залом и Дворец боевых искусств. Третий объект — спорткомплекс с универсальным игровым залом, строящийся в микрорайоне «Хоззона». На всех площадках работы находятся на финальной стадии, ожидается получение заключений о соответствии документации и нормам безопасности до конца года.

В Березово завершается строительство спортивного зала имени Руслана Проводникова. Заместитель губернатора Азат Ислаев дал поручение главе муниципалитета обеспечить скорейшее завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, правительство Югры контролирует проведение капитального ремонта спортивных объектов. В частности, в спортивном комплексе «Сибирь» Радужного завершаются работы по комплексному ремонту здания. «Эти объекты станут хорошим подарком к Новому году для всех любителей спорта и улучшат ситуацию с обеспеченностью спортивной инфраструктурой в городах Югры»,— сказал господин Ислаев.

Ирина Пичурина