Несколько районов Ростовской области оказались обесточены после воздушной атаки

Ночью 19 декабря воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Родионово-Несветайский районы Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, однако была повреждена инфраструктура. В результате обрыва высоковольтной линии электропередачи в Ростове-на-Дону без электроснабжения остались жилые дома в двух районах города. На проспекте Шолохова начался пожар в хозяйственной постройке площадью 10 кв. м, он был ликвидирован.

Кроме того, в Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, также загорелись три автомобиля. Энергоснабжение нарушено в хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района.