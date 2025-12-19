Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену американского коллеги Дональда Трампа Меланию его самым грозным оружием. Об этом он заявил на VII Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лукашенко рассказал, что обратился к спецпосланнику президента США по Белоруссии Джону Коулу с просьбой передать господину Трампу: «Почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, она славянка» (цитата по БелТА).

По словам Александра Лукашенко, Мелания Трамп могла бы активнее участвовать в решении политических вопросов, что было бы полезно для ее мужа. При этом президент Белоруссии с иронией добавил, что опасается приглашать первую леди в Минск, поскольку «все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры».

13 декабря супруги Трамп направили Александру Лукашенко личное послание. В письме они поблагодарили белорусского президента за гостеприимство и подарки (ювелирное изделие в виде белорусских васильков и икону Николая Чудотворца). Также Дональд Трамп поздравил Александра Лукашенко с наступающим католическим Рождеством.