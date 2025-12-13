Дональд и Мелания Трамп поблагодарили Лукашенко за подарки

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передали личное послание от президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Об этом телеканалу «Первый информационный» сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По словам госпожи Эйсмонт, письмо белорусскому президенту передал спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул. В нем Дональд и Мелания Трамп «благодарят белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации». Кроме того, президент США и его жена поблагодарили Александра Лукашенко за презенты, которые он передавал им. Что дарил белорусский президент, не уточняется.

«И поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества»,— сообщила Наталья Эйсмонт. В послании Дональд Трамп отметил, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров, добавила пресс-секретарь белорусского президента.

Александр Лукашенко провел в Минске двухдневные переговоры с Джоном Коулом. По итогам встречи американский дипломат объявил, что США снимут санкции с белорусского калия. Кроме того, сообщил спецпосланник, по мере нормализации отношений между двумя странами будет сниматься все больше санкций. Спецпосланник США также рассказал, что на переговорах стороны обсудили конфликт между Россией и Украиной.

После завершения встречи стало известно об освобождении 123 белорусских политзаключенных, включая Марию Колесникову, Виктора Бабарико и Алеся Беляцкого.