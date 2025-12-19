В Госдуме напомнили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Последний рабочий день в этом году выпадает на вторник, 30 декабря. Он не будет сокращенным, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат считает, что последний день года надо сделать нерабочим на постоянной основе. «Чтобы не нарушать общий баланс рабочих и нерабочих дней, а также не создавать дополнительной нагрузки на работодателей, правильно... сократить, например, новогодние праздники, убрав 8 января»,— сказал ТАСС господин Нилов.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня перед официальным праздничным сокращается на один час. Новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

