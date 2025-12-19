Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ расширили на Мурманскую область

Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении эксперимента со сдачей ОГЭ только по двум предметам. До 2029 года выбрать экзамены только по русскому и математике, кроме петербуржцев, в СЗФО смогут девятиклассники в Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Помимо первоначально заявленных Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области изменения начнут действовать еще в девяти регионах: Татарстане, Московской, Ростовской, Тверской, Тюменской, Мурманской и Смоленской областях, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Поправки позволят выпускникам упростить процедуру экзаменов, если они собираются поступать в техникум или колледж. Вместо четырех обязательных ОГЭ им будет достаточно сдать экзамены только по двум предметам: русскому языку и математике.

Новый формат сдачи ОГЭ, как и порог минимальных баллов для поступления в 10 класс, ввели весной этого года. По итогам прошлой приемной кампании в Петербурге по двум предметам ОГЭ поступили почти 4 тыс. девятиклассников, а прием в колледжи вырос до 80%, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Продолжение и расширение программы должно увеличить популярность рабочих профессий у молодежи. В колледжах Петербурга отметили, что число абитуриентов после нововведений действительно выросло. Профессор Президентской академии в Петербурге (РАНХиГС) Владимир Блинов отметил, что рынок труда преимущественно нуждается в кадрах со средним профессиональным образованием.

Однако на сам процесс поступления для части направлений новый формат сдачи экзаменов мало повлияет, считают собеседники «Ъ Северо-Запад». В Мурманском колледже искусств сообщили, что для зачисления необходимо иметь соответствующие баллы аттестата и пройти творческие испытания.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров также отметил, что во многих учебных заведениях принимают по среднему баллу аттестата. Поэтому, как подытожили эксперты, изменения в большей степени станут рекламой для девятиклассников альтернативного трека обучения.

Стефания Барченкова