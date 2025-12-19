Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Росавиация закрыла для полетов ярославский аэропорт

В ярославском аэропорту Туношна введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Меры введены в 4:40 19 декабря для обеспечения безопасности полетов. Режим опасности БПЛА в Ярославской области не вводился.

В последний раз Туношну закрывали для полетов 16 декабря. Ограничения в ночь на 19 декабря введены и в ряде других российских аэропортов.

Антон Голицын

