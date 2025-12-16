В ярославском аэропорту ограничили полеты
В ярославском аэропорту Туношна ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Меры ввели 16 декабря в 5:11. Опасность атаки БПЛА в регионе пока не объявлялась, она объявлена в соседней Костромской области.
Ранее полеты в Туношне ограничивали 14 и 15 декабря, в связи с чем был задержан рейс в Санкт-Петербург. В настоящий момент на табло аэропорта задержек вылетов и прилетов нет.