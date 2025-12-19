Севморпуть позволил в 2025 году нарастить грузооборот портов Чукотки

В период навигации (май—декабрь) в регионе деятельности Анадырского таможенного поста оформлено более 1,3 млн т грузов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Последние в этом году партии импортных грузов доставили арктические морские суда «Норильский Никель» и «Надежда».

Положительная динамика отмечается во всех морских пунктах пропуска Чукотки, указано в пресс-релизе. Более чем в 1,6 раза вырос объем импорта в регион спецтехники, запчастей и расходных материалов для горной отрасли, ввезенных через морской пункт пропуска Провидения. Таможня подчеркивает, что рост связан с активным освоением Севморпути и расширением внешнеэкономической деятельности горнодобывающей отрасли Чукотки.

В навигацию 2024 года весь грузооборот портов Чукотки составил порядка 800 тыс. т грузов, в том числе топливо и продовольствие.

Эрнест Филипповский