В Таганроге перекроют переулок для работы экстренных служб

В Таганроге для проведения работ оперативных и экстренных служб перекроют движение по 10 переулку от Карла Либкнехта до улицы Водопроводная. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Горожанам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

С 8:00 в Таганроге начнет работу комиссия по оценке ущерба.

«Если вы заметили упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или нашли его обломки, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112», — написала госпожа Камбулова.

Константин Соловьев