Суд Омска рассмотрит иск к виновным во взрыве газа в многоэтажке Новосибирска

В Омский районный суд поступил иск прокуратуры о взыскании ущерба по факту взрыва газа в доме на ул. Линейная в Новосибирске к Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Надзорное ведомство требует взыскать с осужденных более 335 млн руб. в пользу горадминистрации. Эта сумма была потрачена на выплату компенсаций жильцам дома, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прокуратура предъявила иск к фигурантам дела еще в ходе уголовного процесса, однако суд тогда решил, что этот вопрос нужно рассматривать в порядке гражданского судопроизводства. Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года заявление ведомства было направлено в Заельцовский райсуд Новосибирска, однако рассмотрение было перенесено в Омск.

Кроме того, ранее в Омский районный суд поступило 11 исковых заявлений от потерпевших жителей о взыскании с ответчиков компенсации морального и материального вреда.

В ноябре 2024 года Евгения Кавуна и Ирину Урбах признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества). Тогда их приговорили к 10 годам 3 месяцам и 10 годам колонии общего режима соответственно. В мае 2025-го Новосибирский областной суд смягчил каждому наказание на полгода.

Взрыв произошел 9 февраля 2023 года в многоквартирном доме №39 на ул. Линейная. Погибли 15 человек, травмы различной тяжести получили 11 жильцов. В тот же день сотрудники УФСБ задержали Евгения Кавуна и Ирину Урбах. Они, согласно версии следствия, представлялись сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. Причиной взрыва, установили правоохранители, стала разгерметизация установленного фигурантами дела шланга.

Александра Стрелкова