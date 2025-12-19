В материалах по делу Эпштейна фигурируют паспорта россиянок и цитаты из «Лолиты»

Среди документов и фотографий, опубликованных демократами из надзорного комитета Палаты представителей США в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна, фигурируют фотографии паспортов гражданок Украины, России и Чехии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на материалы комитета.

Помимо паспортов, среди сотен опубликованных материалов присутствуют фотографии с цитатами из романа «Лолита» Владимира Набокова, написанными от руки на женском теле, а также снимки, на которых Эпштейн запечатлен с публичными фигурами, включая президента США Дональда Трампа и бизнесмена, основателя Microsoft Билла Гейтса.

При этом, как отмечает Axios, ни одна из фотографий не содержит прямых доказательств совершения преступлений изображенными на них людьми и не демонстрирует явного насилия. Члены комитета заявили, что продолжают публикацию материалов «для обеспечения прозрачности».