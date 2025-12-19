Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в университете Брауна, произошедшей 13 декабря. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источник.

В стрельбе в Брауновском университете погибли два студента, несколько человек были ранены. Подозреваемый скрылся. Ранее полиция опубликовала кадры мужчины в маске и обращалась к общественности за помощью в его опознании.

Сейчас, по данным Reuters, правоохранители изучают возможную связь нападения на университет с убийством профессора Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лоурейро, которое произошло 15 декабря — через два дня после нападения на университет. При этом в начале расследования в ФБР утверждали, что преступления никак не взаимосвязаны.

Подробности о личности подозреваемого и возможных мотивах пока не разглашаются. Власти продолжают поиски.