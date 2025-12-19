В МИД РФ пообещали пойти на диалог, если НАТО откажется от антироссийской позиции

Россия будет открыта к диалогу с НАТО, если альянс откажется от антироссийской позиции, проявит уважение и будет учитывать взаимные интересы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Диалог с НАТО, указал он, тяжело складывался еще до 2014 года, сейчас же противодействие РФ в альянсе считают высшим приоритетом.

«Альянс никогда не хотел признавать Россию равноправным партнером, с трудом шел на открытый разговор, в том числе по общим для нас угрозам безопасности»,— сказал господин Масленников «Известиям».

Впрочем, по словам господина Масленникова, в НАТО не предвидится изменения дискурса в отношении РФ. «Наоборот, руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса»,— заявил дипломат.