Беглов надеется на помощь государства в строительстве метро до Пулково

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к проекту строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением линии до выставочного комплекса «Экспофорум». Однако реализация этого плана возможна при условии федерального софинансирования, отметил он.

«Двести миллиардов рублей заложили в бюджете города на развитие метро на три ближайшие года. Но мы видим, что можем работать еще быстрее. Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до "Экспофорума", конечно, при федеральном софинансировании»,— сказал господин Беглов в эфире телеканала «78» (цитата по «РИА Новости»).

Необходимость строительства этой ветки губернатор обосновал проведением более 20 крупных международных форумов ежегодно, строительство технологических долин в Пушкинском районе, а также планами по расширению мощностей аэропорта Пулково.

Губернатор также подчеркнул, что продление Кировско-Выборгской линии метро не только ускорит реализацию инфраструктурных планов, но и позволит привлечь около 1,5 трлн рублей частных инвестиций в развитие южной части Санкт-Петербурга.