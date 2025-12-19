Владимир Путин проведет прямую линию

Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет итоговую пресс-конференцию и прямую линию «Итоги года». Программа начнётся в 12:00 мск.

За сутки до начала мероприятия колл-центр, работающий с 4 декабря, зарегистрировал уже более 2 млн обращений от граждан. Прием вопросов продолжится до конца эфира. В мероприятии в том числе примут участие российские иностранные журналисты.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства готовится к мероприятию, анализируя справочную информацию и статистику от ведомств.

Объединенный формат «Итоги года», совмещающий элементы прямой линии и пресс-конференции, проводится с 2023 года. В прошлом году трансляция длилась 4 часа 27 минут, в течение которых президент ответил на 76 вопросов.