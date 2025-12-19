При налете БПЛА в Белгороде пострадал пятимесячный ребенок

Белгород оказался под ударом украинских беспилотников. Из-за обломков повреждены 17 квартир в 10 домах. Пострадал ребенок: пятимесячный мальчик получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Грайворон от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в нескольких зданиях. В двух селах Грайвороновского округа — Дунайке и Дорогоще — также были повреждены частные дома, был атакован легковой автомобиль, а также были выбиты стекла в «социальном объекте» — о каком именно здании идет речь, губернатор не уточнил.

Информация о последствиях налета уточняется, сообщил господин Гладков. Оперативные службы пока что прекратили подомовой обход, следует из сообщения губернатора. Они продолжат его днем.