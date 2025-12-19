Новым главой управления ООН по делам беженцев стал экс-президент Ирака Салех

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций избрала новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Бархама Салеха, бывшего президента Ирака. Его кандидатура была выдвинута генсеком ООН Антониу Гутерришем и одобрена без голосования.

Как сообщает Reuters, господин Салех, который в прошлом был вынужден бежать от преследований при правлении Саддама Хусейна, приступит к своим обязанностям 1 января 2026 года. На этом посту он сменит Филиппо Гранди.

В своей предвыборной речи Бархам Салех пообещал сосредоточиться на том, чтобы беженцы не попадали в «циклы зависимости» и имели доступ к образованию и работе. Его видение включает расширение источников финансирования, в том числе за счет исламских финансов и партнерств с частным сектором.

Новый глава УВКБ ООН столкнется с серьезными вызовами, отмечает Reuters. Агентство уже сократило бюджет на 2026 год до $8,5 млрд и планирует урезать около 5 тыс. рабочих мест, в то время как потребности в помощи беженцам продолжают расти.