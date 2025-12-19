Незрячим описали процесс запуска космической ракеты с Байконура

Для незрячих и слабовидящих людей подготовили тифлокомментарии о запуске ракеты с космодрома Байконур и одном из модулей Международной космической станции (МКС). С их помощью люди с нарушением зрения смогут представить, как выглядит ракета, и вообразить внутренние помещения МКС, сообщили в «Роскосмосе».

Комментарии озвучили артисты Владимир Машков и Леонид Агутин. Вместе с тем космонавты Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков для проекта поделились своими ощущениями о подготовке к старту и выходах в открытый космос.

Проект реализовал «Роскосмос» совместно с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Его подготовка заняла два месяца.

Ранее космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, находясь на МКС, впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов и описали виды планеты с орбиты, добавили в «Роскосмосе». Они рассказали, как из космоса выглядят горы, пустыни и атмосфера Земли. Видеоролик с их участием вышел 15 октября.