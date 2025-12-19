Politico: ЕС перенес подписание торгового соглашения с МЕРКОСУР

Подписание торгового соглашения между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай), запланированное на субботу, откладывается, сообщает Politico со ссылкой на источники. Новая дата подписания должна быть определена в середине января.

По словам собеседников издания, решение о переносе было принято по просьбе премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая запросила время, чтобы заверить итальянских фермеров в защите их интересов от конкуренции с дешевой латиноамериканской продукцией.

Страны, поддерживающие сделку во главе с Германией, добиваются гарантий, что соглашение не будет сорвано, отмечает Politico. Они опасаются, что дальнейшие проволочки усилят оппозицию в Европарламенте и осложнят процедуру после передачи председательства в МЕРКОСУР Парагваю, который настроен более скептически.

17 декабря ЕС одобрил дополнительный протокол, позволяющий повторно вводить пошлины в случае, если импорт мяса из стран МЕРКОСУР дестабилизирует европейский рынок.