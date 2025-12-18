Трамп ослабил контроль над марихуаной в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает ослабление контроля над марихуаной и расширяет возможности для медицинских исследований. Переквалификация марихуаны как менее опасного вещества может стать одним из крупнейших изменений федеральной наркополитики за последние десятилетия, сообщает Associated Press.

Согласно указу, марихуана может быть переведена из категории Schedule I Акта о контролируемых веществах — в которой находятся, например, героин и ЛСД — в категорию Schedule III, где перечислены, в частности, кетамин и некоторые анаболические стероиды. Указ не разрешает рекреационное употребление каннабиса на федеральном уровне, но способно изменить правила регулирования и снизить налоговую нагрузку на индустрию.

Господин Трамп заявил, что получил множество обращений в поддержку инициативы, особенно от пациентов, страдающих от хронической боли. При этом внутри Республиканской партии мера вызвала разногласия: более 20 сенаторов-республиканцев подписали в этом году письмо с призывом не ослаблять контроль над наркотиком.

Процесс переклассификации, который проводит Управление по борьбе с наркотиками (DEA), традиционно включает общественные обсуждения и может занять продолжительное время. На сегодняшний день медицинская марихуана разрешена в 40 штатах и округе Колумбия, а многие штаты также легализовали её для рекреационного использования. При этом федеральное законодательство остаётся более жестким, что создаёт правовые риски.