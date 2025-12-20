Сегодня отмечает юбилей заслуженная артистка РФ, актриса Малого драматического театра — Театра Европы (Санкт-Петербург) Елизавета Боярская

Ее поздравляет народный артист РФ, художественный руководитель—директор Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин:

— Многоуважаемая Елизавета Михайловна, дорогая Лиза! Пользуясь возможностью, хочу сказать на всю Россию то, что никогда не говорил Вам лично: к своему юному полуюбилею Вы не только выросли в большую драматическую актрису, но и стали большой, самостоятельной художественной личностью. Работая над ролью, Вы думаете не только о самой роли, но прежде всего о жизни, которая формирует ту или иную человеческую особь. Не видевшие Вас в театре, многое теряют, потому что на сцене Вы не просто замечательно играете, Вы несете свет своей доброты, своей стойкости, своей верности. Храните этот свет в себе, несите его дальше и дольше. Нежно обнимаю. Ваш Л. А.

