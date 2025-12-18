Наставник «Локомотива» поделился впечатлениями после матча с ЦСКА

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал матч, в котором его подопечные обыграли ЦСКА по буллитам, очень захватывающим. Своим мнением наставник поделился в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В матче 18 декабря ярославский нападающий Максим Шалунов забил в первом периоде, игрок ЦСКА Прохор Полтапов сравнял во втором периоде. Победителя выявила серия буллитов. Победу ярославцам принес форвард Артур Каюмов.

«Великолепная победа, отличная игра для наших болельщиков. Несмотря на то, что матч завершился со счетом 1:1 в основное время, это была очень захватывающая игра. Оба вратаря сыграли хорошо»,— сказал наставник.

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА. В предыдущих матчах победа ярославской команде доставалась проще: 5:1, 4:1. По словам Боба Хартли, этот матч был намного напряженнее.

«Мне очень понравился наш первый период. Во втором периоде мы как будто перестали кататься, не давили так, как могли бы. Хотя проводили много времени в зоне соперников, создали не так много голевых моментов. В третьем периоде опять действовали на хороших скоростях, забрали инициативу. Было много удалений у нас, хорошо, что выстояли в меньшинстве»,— пояснил наставник.

В составе «Локомотива» дебютировал нападающий МХЛ Вадим Дудоров, который накануне был вызван в основной состав. Он играл в звене с Каюмовым и Шалуновым, его действиями наставник остался доволен.

«Он сыграл довольно хорошо, учитывая тот факт, что у него вообще не было командной практики с нами. Если ввожу техничного игрока в состав, стараюсь всегда ставить его к таким же техничным и мастеровитым игрокам. Мы перепробовали многих игроков с Шалуновым и Каюмовым, но успеха не добились. Мы посчитали, что участие Вадима в этой игре станет для него отличным событием. К тому же, Шалунов и Каюмов — два отличных лидера, отличных коммуникатора. Я привел их в офис и сказал им, что будут играть с Дудоровым. Они сказали, что им это нравится, и они проделали отличную работу, помогая нам подготовить его к игре»,— ответил Боб Хартли.

Журналисты спросили главного тренера про Максима Березкина, который получил повреждение по ходу матча против минского «Динамо». Хартли сообщил, что его осматривают врачи, в ближайшие дни на льду он не появится, хотя прогнозы позитивные.

20 декабря «Локомотив» сыграет в Ярославле с омским «Авангардом».

По данным на вечер 18 декабря ярославская команда занимает первое место на Западе и второе в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова